【Ａ股震盪】滬指挫２﹒１％險守三千五，基金不留情全周瀉半成

《經濟通通訊社２６日專訊》美國債息持續攀升，創逾１年高位，美股周四（２５日）大幅

下跌，投資者對市場的估值過高感到不安，引發港股及亞太區受累急瀉，滬綜指今早低開接近２

％，盤中多個概念板塊冒出，跌幅一度收窄，惟很快跌幅再擴，午後低見３５００﹒７點，險守

三千五，總計全日滬指瀉２﹒１２％，報３５０９﹒０９點，為２月５日以來收市新低。

隨著基金風格切換成定局，加上美股多次閃崩，滬綜指本周迎來去年２月以來最大單周跌幅

，累挫５﹒０６％，而拉闊到整個２月來看，滬綜指在春節復市後破頂，其後迎來多輪急跌，全

月仍小升０﹒７５％，連續５個月上升。

科技股密集的深成指表現更慘烈，本周跌足五日，今日挫２﹒１７％，全周暴跌８﹒３％；

創業板指今插２﹒２４％，全周崩跌１１﹒３％。

兩市全日成交９０６９億元（人民幣．下同），按日減少２﹒９％。

展望下周，全國兩會開幕，外界關注本次政府工作報告是否如上屆繼續不設ＧＤＰ目標，以

及今年赤字率目標，另外，兩會期間維穩為重，預計Ａ股表現將有所平復。



＊白酒指數全周暴跌１７％，茅台市值蒸發４２００億＊



基金切換風格，昔日受盡萬千寵愛的白酒板塊經歷最慘痛一周，進入「自由落體」模式，中

證白酒指數本周暴跌超過１７％，不少重倉白酒股的基金料元氣大傷。龍頭貴州茅台

（滬：６００５１９）今日再跌１﹒３％，報２１２２﹒７８元，市值剩餘２６６６６億元，全

周市值蒸發超過４２００億元。

其他白酒股方面，山西汾酒（滬：６００８０９）瀉７﹒１％，洋河股份

（深：００２３０４）插４﹒８％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌３﹒３％，五糧液

（深：０００８５８）挫３﹒１％，水井坊（滬：６００７７９）跌２﹒９％。

保險板塊也是跌市重災區，中國人壽（滬：６０１６２８）全日瀉６﹒２％，新華保險（滬

：６０１３３６）跌４﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）挫３﹒９％，中國平安（滬：６

０１３１８）走低２﹒３％。



＊華為否認造車，相關股升了再說＊



傳聞華為計劃推出自有品牌電動汽車，正在洽談北汽藍谷（滬：６００７３３）及長安汽車

（深：０００６２５）為其代工造車，不過華為迅速就傳聞回應內媒，重申不造車，但幫助車企

造好車。惟消息仍刺激北汽藍谷逆市漲８％，長安汽車同升５﹒２％。

據外電引述知情人士指出，目前中國的石油庫存量已經增加到大約１００日淨進口量的水平

，並且已越來越難找到各類設施來儲存這些石油，意味著中國石油庫存已接近儲能上限。石油股

今日顯著挫，兩桶油走低，中石化（滬：６０００２８）挫３﹒２％，中石油

（滬：６０１８５７）跌１﹒６％；其他石油股方面，中海油服（滬：６０１８０８）瀉

６﹒４％，洲際油氣（滬：６００７５９）跌４％，上海石化（滬：６００６８８）跌

３﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５３３６．７６ －２．４３



上證綜合指數 ３５０９．０８ －２．１２ ４２４４．８６

深證綜合指數 ２２９３．６９ －１．７９ ４８２３．５０



上證Ｂ股指數 ２４３．３８ －１．０４ ２．２９

深證Ｂ股指數 １１００．１５ －０．５９ ２．０４



上證１８０指數 １０９５９．５７ －２．４７

上證３８０指數 ５８３８．５９ －２．１９



深證成份指數 １４５０７．４５ －２．１７

中小創新指數 ２０９５．３０ －０．５９

深圳創業板指數 ２９１４．１１ －２．１２

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