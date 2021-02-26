《神州縱橫－凌昆》美國難與中國競爭

《神州縱橫》拜登指明中國是最主要的競爭對手，而這競爭是廣泛全面的地緣政經之爭。對

此拜登在日前舉行的慕尼黑國際安全會議上便有進一步說明，並由此為中美關係定了位，故中國

對拜登思維必須充分理解才能有效應對。



＊美要與中國爭領導世界地位＊



在慕尼黑會上拜登宣布「美國回來了」，意即美國將重新扮演特朗普放棄了的世界領袖角色

，並要重組歐美間的泛大西洋聯盟以應對中俄挑戰。顯然美國要與中國爭奪世界領袖地位，而其

中要點是體制之爭。拜登明言這是西方自由民主與中俄的戚權主義之爭。按此思維意識型態鬥爭

將上升到極高位置，拜登更要中國為在香港新疆等地「違反人權」付出代價。除此之外經濟實力

的競爭同樣重要。之前拜登在跨黨派會議中便強調兩黨要合作應對中國在基建及產業發展上的挑

戰，聲稱若美國再不行動便會讓「中國吃掉午餐」，失去競爭力及市場。有美媒卻不客氣地指出

午餐早被中國吃掉，並引述智庫分析稱美國已在清潔能源、智能製造及數碼基建等方面落後，且

中國佔先機的多在民生領域而非重大搶眼項目，未有觸發如當年蘇聯衛星升空後的

Ｓｐｕｔｎｉｋ Ｍｏｍｅｎｔ。無疑比較中美經濟發展成效將日益成為熱門話題，其重要地緣

戰略意義不言而喻。



＊美基建難學中國＊



拜登注重基建並望以此增強競爭力及帶動經濟復甦，本是合理想法，但這卻是重視「鐵公基

」的中國發展模式。這也非創新：奧巴馬政府便曾強調基建，且曾有仿效中國建高鐵的計劃，可

惜一事無成。特朗普上台之初亦曾強調投資基建，結果又不了了之。拜登上台舊調重彈，有何實

效尚待觀察。

美國基建難及中國源自客觀因素，主要是體制的不同，首先，美國在聯邦制度下許多基建項

目由州政府負責，不如中國可作全國一盤棋整體規劃。其次是財力不足，許多基建項目難由私企

進行而要由財政引導，但美國財政已負債累累並以再分配（如支付福利）為主，不像中國財政有

重要的建設角色。最後是美國相關產業空洞化，欠缺基建所需的人力物力，不如中國有龐大齊全

的工業體系及建設隊伍。拜登面臨的基建困難比前任更大：社會更撕裂競爭更激烈而財力及經濟

實力在疫後更弱。另方面基建老化須作大投資翻新的需要都更為迫切，許多橋樑核電站漸達使用

壽命終點。美國若要認真大搞基建，唯一正確選擇是與中國合作，借助中國的資金、技術及人力

物力，如擱置的三代核電站可引入中資復建，但尋求中國合作在現時美國政情下卻是政治不正確

故更難追上中國。《資深評論員 凌昆》

