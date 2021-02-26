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26/02/2021 09:11

《股林淘金－林家亨》恐慌指數飆升，重貨者宜減半

　　《股林淘金》昨天（２５日）的美國債息再度飆升之前，和之前連續三周的１０年期和３０
年期債息飆升不同今次是２年期和５年期的債息也一同飆升，引發恐慌指數ＶＩＸ升至２８﹒９
。美股道指全日反覆下跌，收市報跌５５９點，但納指跌幅更多，達３﹒５２％，Ｓ＆Ｐ５００
指數內有９０％股份下跌。電動車龍頭Ｔｅｓｌａ下跌８％，成交金額達２６４億美元，中概電
車三寶也分別下跌８﹒５５％－９﹒８％，全部跌穿保歷加通道底線，料對今日（２６日）比亞
迪（０１２１１）構成下跌壓力。
　　預計今日港股跟隨美股下跌，恆指有機會跌穿保歷加通道中軸線２９７００點之下，持重貨
者宜減磅。雖然今晚美國國會應會宣布通過１﹒９萬億美元的救援方案，但這個情況應該是投資
市場預計之內。反而，聯儲局主席鮑威爾已經多次向市場發出今明兩年不加息的暗示，但長中短
債息仍然不斷攀升，走資，是反映了國際資金不信任聯儲局的見解，情況令人擔憂，加上前天股
神畢菲特的副手Ｃｈａｒｌｉｅ　Ｍｕｎｇｅｒ表示現時市場充滿賭徒，投機氣氛熾熱，市況變
得極不明朗。故此今日建議投資者宜減磅，不要趁低進場，但能派高息的舊經濟股則例外。休息
是為了走更遠的路！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份

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