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即市新聞

26/02/2021 16:38

【聚焦人幣】人幣即期觸月低後跌幅收窄，全日跌９０點企６﹒４５

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２６０點報
６﹒４７６０，其後一度跌至６﹒４８９０，創逾１個月新低，尾盤跌幅稍緩，最終收報
６﹒４５９０跌９０點。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６９點子，報６﹒４６６６。
　　交易員稱，隔夜美債收益率急升帶動美指明顯反彈，盤初人民幣一度大跌３９０點觸及近一
個月新低，不過隨著美指再度回落，人民幣隨之收窄跌幅；短期匯價料延續區間震盪。他們並指
出，短期美債收益率漲勢將令美元獲得提振，雖然中美利差可能進一步收窄，但人民幣資產吸引
力仍相對較強，這會限制人民幣調整空間。另外美國貿易代表提名人表態支持使用關稅武器，也
令市場繼續謹慎觀望中美關係走向。
　　ＡＸＩ首席全球市場策略師Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｉｎｎｅｓ最新點評稱，本周債券收益率上升
是全球性的，預計這種狀況將繼續由美國市場主導，尤其是未來幾周美國財政刺激計劃或將敲定
，這料對美元提供支撐。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４７１３，較上個交易日跌１９１點子，
創２月２日以來三周新低。（ｊｔ）

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