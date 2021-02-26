【人行操作】消息稱人行今進行２００億逆回購，等額對沖到期量

《經濟通通訊社２６日專訊》》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作，為第６９日開展逆回購。
公開市場今日有２００元的逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行本周共開展７００億元
逆回購操作，對沖本周共９００億元到期量後，累計淨回籠２００億元。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
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