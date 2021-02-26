【人行操作】人行２００億逆回購利率持平，本周收水２００億

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為第６９日開展逆回購

。

公開市場今日有２００元的逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行本周共開展７００億元

逆回購操作，對沖本周共９００億元到期量後，累計淨回籠２００億元。（ａｃ）

