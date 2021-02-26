【加碼調控】房企看供地新政：龍頭須籌資搶靚地，易觸及三道紅線

《經濟通通訊社２６日專訊》中國土地供應政策出現重大改革，住宅用地分類調控文件據報

已經出台，對在全國２２個重點城市實施「兩集中」政策，即土地集中發布、集中出讓，具體措

施為限制今年該等城市發布住宅用地公告不能超過３次。

繼三道紅線及房貸集中度監管後，供地「兩集中」政策是中國當局為壓抑熱點城市樓價所發

出的第三擊，今次監管著眼土地市場，所以有外界評論新政是房地產行業的「供給側改革」。

不過，熱點城市密集開售住宅用地，是否能真正壓抑土地市場，仍然有待觀察。內媒《財新

》引述一家龍頭房企的土地投拓人員認為，住宅用地密集開售後，房企勢必拿不出那麼多錢買那

麼多地，所以可能集中湧向優質資產，預料新政會加劇熱點地塊的競爭。該行業人士的說話隱含

另一層意思，即新政出台後，房企傾向放棄競拍吸引力較低的土地，這些土地可能面臨流拍。

至於中小房企方面，另一家房企土地投拓人員對報道指出，中小房企搶到優質地塊的可能性

變低，而且日後會有更多項目在同一時間推向市場，中小房企在非優質地塊建設的項目，銷售也

將面臨壓力。

報道另引述一家龍頭房企的省級投資總監認為，集中供地意味著房企需要籌措一大筆資金備

用，但在三道紅線政策下，房企的經營數據報表將「不太好看」。他還認為，新政會促使房企加

大力度促銷回款，因為只有銷售回款可以百分之百用於買地。（ｅｙ）

