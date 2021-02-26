【加碼調控】深圳樓市參考價機制監管升級，檢查經紀微信ＱＱ記錄

《經濟通通訊社２６日專訊》深圳「樓瘋」現象引發全國關注後，深圳住建局連連出招加碼

調控，更於春節前夕祭出「暴力限價」新政，公布全市住宅小區二手房成交參考價，較市場價普

遍打了七折，當局更要求中介不能通過任何平台發布高於成交參考價的房源信息，深圳房產中介

行業進入嚴冬。

據內媒報道，深圳市住建局日前就參考價機制下發工作方案，要求嚴厲查處房地產經紀機構

二手住房掛牌價格超出成交參考價格的行為。方案提出要展開專項檢查行動，不但要檢查房地產

經紀機構在門店及網站發布的二手住房掛牌價，還要檢查地產經紀在個人微信、ＱＱ等網絡平台

發布的二手住房價格是否超出參考價。

為避免留下證據，有深圳地產經紀通過私聊、微信群等方式透露房源市價，工作方案出台是

為杜絕有關問題，但有業界人士認為方案難以執行，因為聊天記錄可以刪除，而且經紀可通過「

心領神會」的方式展示超出參考價的價格部分。

深圳市房地產中介協會數據顯示，上周深圳二手樓網簽３６２套（含自助網簽），環比下跌

７８﹒３％，有內媒曾引述深圳多名中介門店經理稱，自參考價機制出台後，他們所在的門店沒

有錄得任何買賣成交。（ｅｙ）

