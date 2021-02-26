【兩會在即】聚焦ＧＤＰ目標赤字率，會否修訂香港選舉制度沒明朗

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》一年一度的全國兩會將於下周在北京拉開

序幕。雖然人大會議回歸到往常的３月５日召開，但與往年不同，政協會議延後一天至４日舉行

。今年是「十四五」規劃開局之年，也是中國共產黨建黨１００周年。內地疫情防控雖已取得成

效，但是疫情帶來的嚴重衝擊尚未遠去，全國兩會召開的氣氛仍然緊張。

按照慣例，國務院總理李克強將在人大開幕式上宣讀政府工作報告，公布今年的經濟和社會

發展目標。今年重點工作將如何布局、貨幣財政政策如何定調等等，都將在兩會上一一揭曉。

當然，本次全國人大會議的重頭戲還有審議「十四五」規劃。「十四五」規劃事關中國經濟

未來五年發展路向，去年五中全會後已公布全文，其後各省巿亦相繼發布「十四五」規劃。



＊關注會否取消ＧＤＰ目標，京滬粵等多地「追６」＊



外界關注本次政府工作報告是否如上屆繼續不設ＧＤＰ目標。有專家認為，疫情因素及中國

正弱化「唯ＧＤＰ至上」。全國政協經濟委員會副主任劉世錦在最近一篇文章中提到，可以採取

若干體現新發展理念的全局性指標，包括居民人均收入、物價水平、宏觀槓桿率、全要素生產率

、單位ＧＤＰ碳排放強度等。「ＧＤＰ指標還是要看的，但應該是預期性、結果性、後置性的。

如果前述指標處在正常或好的區間，ＧＤＰ增速就是適當的。」

也有專家持相反意見，國研中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示：「今年設置ＧＤＰ增長

目標有必要，而且是有條件的。」他預計，今年中國經濟增速可能在８％以上。

學界近幾年一直呼籲中國應取消ＧＤＰ目標的設定，但梳理各地召開的兩會後發布的數據看

，不少省份將今年的經濟增長目標設定在６％以上。北京、上海、廣東、遼寧等地將２０２１年

經濟增長目標設置在６％以上。此外，湖南把ＧＤＰ增速設置在７％以上，雲南設置在８％以上

，西藏為９％，湖北、海南今年經濟增長目標則設定在１０％以上。

國家信息中心一位專家稱，中央可以不設全國的ＧＤＰ增幅，但地方不能不設，一方面是地

方經濟工作習慣了指標性考核並圍繞這一指標來確定其它的經濟社會發展目標，另一方面這也是

對地方政府工作考核的量化指標，短期內估計很難取消。



＊赤字率料將回落至３﹒２％－３﹒３％＊



受疫情衝擊、減稅降費等影響，２０２０年赤字率目標由常規３％左右上調至３﹒６％以上

，更決定發放１萬億元（人民幣﹒下同）抗疫特別國債。進入後疫情時代，就今年的財政政策，

分析人士預計，隨著疫情衝擊緩解，預計財政政策將在繼續保持積極的同時，更多注重結構性問

題和全面深化改革，更注重財政資金的使用效率和發展的可持續性，財政赤字規模和赤字率將同

步回落。

中信證券政策研究組預測，財政政策將繼續保持積極，預計２０２１年赤字率約為３﹒２％

－３﹒３％，新增專項債額度為３﹒３萬億元。國內疫情已得到有效控制，預計２０２１年不會

繼續發行抗疫特別國債。



＊傳人大將修改香港選舉制度，譚耀宗：暫沒香港事項＊



香港問題方面，港澳辦主任夏寶龍日前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，有消息稱，

全國「兩會」可能提出大幅度修改香港選舉制度，以確保「愛國者治港」方針。據本港媒體報道

，本次人大會議將提出大幅度修改香港選舉制度，或在選舉主任以外，另設一實權架構，審核特

首、選委會、立法會、區議會的參選人，若認為未達「愛國者」要求，即無法參選。

全國港澳研究會副會長劉兆佳出席研討會後表示，中央改革選舉制度的決心非常大，但夏寶

龍的講話只是釐定了原則，並非涉及選舉制度的具體改革，其認為最有可能的是通過人大常委會

制定香港選舉辦法的修改方案。他亦估計下次立法會選舉、行政長官選舉委員會及區議會選舉，

都會以新的辦法實行。

事實上，目前政圈揣測最少存在５－６個潛在方案，除上述提及的增設權威機構審核參選者

外，還會大幅度改動立法會功能界別、改組選委會、取消超區席位等方案。行政長官林鄭月娥認

為，政治體制是中央事權，不是高度自治範圍，如中央覺得有必要性、逼切性去完善，特區政府

將全面配合。不過，全國人大常委譚耀宗２６日早上出發到北京前透露，本屆兩會議程暫時沒有

香港事項。

