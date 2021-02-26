【兩會在即】防疫至上，兩會採訪主要網上進行，核酸檢測不可缺

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》全國人大和全國政協「兩會」下周開幕。

北京已進入「兩會」狀態，快遞郵件需要層層檢查，對無人機實施禁飛管控。鐵路部門提醒疫情

高中風險地區人士不能進京，低風險地區人士需持抵京前７日內核酸檢測無感染證明。

去年受疫情影響，全國「兩會」由往年３月初延至５月下旬才舉行，且會期縮短至一周，今

年會期回歸到往常的３月初舉行，外界猜測今年會期仍繼續縮短，具體時間將分別在會前召開的

預備會議通過後宣布。和去年一樣，媒體採訪主要以網上、視像、書面形式進行。



＊拒境外記者臨時赴京，採訪大多採取網上進行＊



和去年一樣，今年「兩會」境外傳媒只邀請駐京記者採訪，不接受境外記者臨時赴京採訪的

申請，報名人數不超過上一年「兩會」，記者會數量將大幅縮減，大會將和過往一樣安排委員通

道、代表通道等採訪活動，但採訪大多只能透過網上、視像、書面形式進行，並只有少部分記者

可在人民大會堂和新聞中心現場參與，到現場採訪的記者均需要每次做核酸檢測，包括已打疫苗

的記者。

今年，港澳委員將入住北京華彬費爾蒙酒店。去年，北京飯店、北京會議中心等兩會駐地都

設置了快速核酸檢測採樣點。據了解，今年多家駐地仍將延續這一安排。



＊郵件快遞「二次安檢」，無人機禁飛＊



國家郵政局早前已發布通知，從２月２５日到「兩會」閉幕第二天為止，進北京的郵件快遞

要全面「二次安檢」，無安檢標識的郵件快件一律退回；要求北京、天津、河北、內蒙古、遼寧

、山西、山東等各地郵政局構築「環京寄遞體系的『護城河』防線」。

市場監管總局亦表示，為嚴格落實「兩會」期間食品安全要求，已多次約談美團、餓了麼等

網絡餐飲服務平台，要求平台落實審查入網店家、監督餐飲品質、確保配送過程衛生、保障消費

者權益以及專門管理等責任。

北京警方則通告，為確保北京上空絕對安全，３月１日至３月１２日，禁止一切單位、組織

和個人利用無人機等「低空、慢速、小型」航空器展開體育、娛樂、廣告飛行活動和施放氣球活

動。



＊「兩會」車輛全面「體檢」，嚴格執行防疫要求＊



在接載車輛方面，北京市交管部門早前對北汽出租汽車集團準備的２０２１年全國「兩會」

服務的４６９輛車輛逐一進行全面「體檢」，重點檢查項目包括車輛外觀、轉向、制動、燈具、

輪胎及車輛是否配備滅火器等。保證「零故障、萬無一失」。今年參與「兩會」服務的司機也經

過層層選拔，每名司機也簽訂了交通安全責任書。為了做好疫情防控，所有駕駛員全部完成了新

冠疫苗接種。

鐵路部門日前提醒，高中風險地區人士原則上不能進京，如有必要亦需經當地省級疫情防控

部門批准，並持７２小時內有效核酸檢測無感染證明。至於低風險地區人士，在３月１５日以前

乘火車進京，則需持抵京前７日內核酸檢測無感染證明。一女子２５日在北京站出站時，因持私

自修改的核酸檢測報告，被行政拘留５天。

