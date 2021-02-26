【ＦＯＣＵＳ】「債券守衛者」反擊ＱＥ，聯儲走夜路吹口哨

【ＦＯＣＵＳ】股債匯金，上演四殺。隨著基準十年期美債收益率周四（２５日）一度突破

１﹒６％大關，聯儲多名官員的淡定表現，愈來愈有伯南克２００７年１月「房地產市場最糟糕

情況或已過去」的「走夜路吹口哨」意味。



＊美債拍賣昨錄歷史最慘淡反應＊



十年期美債息走勢氣勢如虹，隔夜觸及１﹒６１的逾一年新高，超越被視作引發風險資產拋

售潮的「１﹒５％紅線」，引發美股三大指數及周五（２６日）亞洲股市哀鴻遍野；金價同急挫

２％；離岸人幣則錄去年１０月以來最大跌幅。

值得留意的是，儘管債息節節走高，但並未增加美債吸引力，花旗國財政部昨日進行的７年

期美債拍賣（規模６２０億美元），錄以認購倍數計歷史最慘淡反應。外國買家似拒再「陪玩」

印鈔遊戲，聯儲不得不加碼進場，數據就顯示，其持有的美國國債比例已從去年首季的９﹒３％

，激增至創紀錄的１７﹒５％。

８０年代創造「債券守衛者（ｂｏｎｄ ｖｉｇｉｌａｎｔｅｓ）」一詞的經濟學家

Ｅｄ Ｙａｒｄｅｎｉ就指，固定收益投資者似已裝備就緒，準備伏擊通脹路上過度借貸的決策

者，暗示債息將進一步飆升。



＊表面不以為然，背後暗增買債＊



不過，對債息近期的火箭式走勢，聯儲官員卻表現得不以為然。聖劉易斯聯儲主席布拉德稱

，收益率上升可能是個好兆頭，因反映出美國經濟增長前景和通脹預期改善；堪薩斯城聯儲主席

喬治則指，債息攀升可能反映出人們對復甦愈來愈樂觀。此番言論就被評論為，如同前主席伯南

克２００７年初對次貸危機視而不見，對來勢洶洶的大通脹風險亦是「走夜路吹口哨」。

伴隨衡量未來通脹預期的「１０年期盈虧平衡通脹率（ｂｒｅａｋｅｖｅｎ ｒａｔｅ）」

徘迴２﹒１５厘的２０１４年以來高點，花旗美國通脹驚喜指數較早時更一度錄２００８年下半

年以來最高，當通脹快車繼續加速，疊加聯儲或最終祭出收益率曲線控制，重新加劇實際負利率

，觸及８個月低位的金價大概率再彈升。

淡定「吹口哨」的聯儲會否向市場跪低？看看其２月悄然加大國債及機構ＭＢＳ資產購買規

模至９個月最高水平，問題關鍵或不是「Ｉｆ」而是「Ｗｈｅｎ」。

