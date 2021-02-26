  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2021 11:10

【氣候危與機】地球仍趨世紀升溫逾３度，「綠色」膺新興賺錢方式

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》走過ＮＡＳＡ認定「史上最熱一年」的２０２０，儘
管肺疫大流行令停工停產、旅行絕跡，大減全球二氧化碳排放量，但地球「體溫」仍朝著本世紀
內升逾３攝氏度的趨勢邁進，遠超《巴黎協定》的２攝氏度以內目標。
　　眼見氣候危機到２１００年的致命度恐達新冠病毒５倍，美國、中國分別提出２０５０年零
排放、２０６０年碳中和的目標，而一眾頂級富豪亦紛紛擔起環保大旗，「綠色」正日益成為兼
具回報及有型的新興賺錢方式。
　
＊碳排放若續增，致命性或達新冠５倍＊
　
　　「史上最熱」的２０２０年，肺疫大流行下的封城鎖國一度令藍天再現，但二氧化碳排放量
較２０１９年創紀錄的５９﹒１吉噸（１吉噸＝１０億噸）大減約半成，亦僅相當於令全球氣溫
到２０５０年下降微不足道的０﹒０１攝氏度。　
　　山火、乾旱、颶風、蝗災依舊頻發；剛踏入２０２１年，又現加州山火前所未有地於１月燃
燒，印度喜馬拉雅冰川毫無徵兆斷裂觸發山洪滅頂……
　　氣候變化警報長鳴，２０１５年即已預言致命傳染病的微軟創辦人比爾蓋茲最新警告，倘若
碳排放增長保持目前水平，到本世紀末，其致命性或達新冠病毒的５倍（每十萬人７３死　ＶＳ
每十萬人１４死）」。
　
＊恐催生極端高溫、海平面升逾７米等＊
　
　　據聯合國環境署推算，到２１００年，倘碳排放量維持現時逾５９吉噸水平，全球氣溫將上
升３﹒５攝氏度；此將導致極端高溫頻生、地下水嚴重匱乏、海洋生態系統瀕臨崩潰、大多數動
植物滅絕、格陵蘭冰原接近完全融化令海平面至少上升７米……
　　即使人類將碳排放量降至４１吉噸，達到《巴黎協定》擬定的世紀末升溫不逾２攝氏度目標
，仍意味著近２億人將面臨缺水危機，１８％的昆蟲╱１６％的植物╱８％的脊椎動物將失去棲
息地，中緯度地區的極端高溫及東亞、北美的洪水危機風險將急升。
　　歐洲太空總署（ＥＳＡ）上月發表最新研究顯示，１９９４年至２０１７年間，地球上融化
的冰達２８萬億噸（１萬億噸冰的體積相當於較珠穆朗瑪峰高２５％的立方體）。
　
＊蓋茲、馬斯克等關注降溫減碳黑科技＊
　
　　那麼，要拯救地球應採取何行動？「治標者」如比爾蓋茲，新近就資助了一項哈佛大學研究
項目「平流層受控擾動實驗（ＳＣｏＰＥｘ）」，旨在通過將數以萬噸的碳酸鈣噴射到大氣中，
「讓陽光變暗」從而達至令地球降溫；特斯拉創始人馬斯克則表示，將捐出１億美元尋找最棒的
碳捕捉（ｃａｒｂｏｎ　ｃａｐｔｕｒｅ）科技。
　　而「治本者」如全球前兩大碳排放大國中美，就分別提出２０６０年碳中和、２０５０年零
排放的目標－－凡此種種，能否實現令人類碳排放量減逾半至２５吉噸，達到努力中的世紀末升
溫不逾１﹒５攝氏度目標？請看下文分解。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/02/2021
【理財專題】新冠疫苗開始打！全港副作用保險大檢閱
財經熱話25/02/2021
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地　首季度推兩幅涉980伙
財經熱話25/02/2021
李嘉誠重奪福布斯香港首富之位　身家大飆兩成至354億美元
中國故事25/02/2021
《神州經脈》華府供應鏈審查涉稀土　土地供應或啟改革　滬指轉升
中國故事25/02/2021
【移動大會】MWC上海展閉幕　華為摺曡屏新機現身搶鏡
財經熱話25/02/2021
內地實行土地供應改革　三大內房股升約一成冠絕藍籌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>