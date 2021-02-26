【氣候危與機】地球仍趨世紀升溫逾３度，「綠色」膺新興賺錢方式

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》走過ＮＡＳＡ認定「史上最熱一年」的２０２０，儘

管肺疫大流行令停工停產、旅行絕跡，大減全球二氧化碳排放量，但地球「體溫」仍朝著本世紀

內升逾３攝氏度的趨勢邁進，遠超《巴黎協定》的２攝氏度以內目標。

眼見氣候危機到２１００年的致命度恐達新冠病毒５倍，美國、中國分別提出２０５０年零

排放、２０６０年碳中和的目標，而一眾頂級富豪亦紛紛擔起環保大旗，「綠色」正日益成為兼

具回報及有型的新興賺錢方式。



＊碳排放若續增，致命性或達新冠５倍＊



「史上最熱」的２０２０年，肺疫大流行下的封城鎖國一度令藍天再現，但二氧化碳排放量

較２０１９年創紀錄的５９﹒１吉噸（１吉噸＝１０億噸）大減約半成，亦僅相當於令全球氣溫

到２０５０年下降微不足道的０﹒０１攝氏度。

山火、乾旱、颶風、蝗災依舊頻發；剛踏入２０２１年，又現加州山火前所未有地於１月燃

燒，印度喜馬拉雅冰川毫無徵兆斷裂觸發山洪滅頂……

氣候變化警報長鳴，２０１５年即已預言致命傳染病的微軟創辦人比爾蓋茲最新警告，倘若

碳排放增長保持目前水平，到本世紀末，其致命性或達新冠病毒的５倍（每十萬人７３死 ＶＳ

每十萬人１４死）」。



＊恐催生極端高溫、海平面升逾７米等＊



據聯合國環境署推算，到２１００年，倘碳排放量維持現時逾５９吉噸水平，全球氣溫將上

升３﹒５攝氏度；此將導致極端高溫頻生、地下水嚴重匱乏、海洋生態系統瀕臨崩潰、大多數動

植物滅絕、格陵蘭冰原接近完全融化令海平面至少上升７米……

即使人類將碳排放量降至４１吉噸，達到《巴黎協定》擬定的世紀末升溫不逾２攝氏度目標

，仍意味著近２億人將面臨缺水危機，１８％的昆蟲╱１６％的植物╱８％的脊椎動物將失去棲

息地，中緯度地區的極端高溫及東亞、北美的洪水危機風險將急升。

歐洲太空總署（ＥＳＡ）上月發表最新研究顯示，１９９４年至２０１７年間，地球上融化

的冰達２８萬億噸（１萬億噸冰的體積相當於較珠穆朗瑪峰高２５％的立方體）。



＊蓋茲、馬斯克等關注降溫減碳黑科技＊



那麼，要拯救地球應採取何行動？「治標者」如比爾蓋茲，新近就資助了一項哈佛大學研究

項目「平流層受控擾動實驗（ＳＣｏＰＥｘ）」，旨在通過將數以萬噸的碳酸鈣噴射到大氣中，

「讓陽光變暗」從而達至令地球降溫；特斯拉創始人馬斯克則表示，將捐出１億美元尋找最棒的

碳捕捉（ｃａｒｂｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ）科技。

而「治本者」如全球前兩大碳排放大國中美，就分別提出２０６０年碳中和、２０５０年零

排放的目標－－凡此種種，能否實現令人類碳排放量減逾半至２５吉噸，達到努力中的世紀末升

溫不逾１﹒５攝氏度目標？請看下文分解。

