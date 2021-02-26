【氣候危與機】中美擔減碳大旗，成敗關鍵在「能源轉型」

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》中、美兩大經濟體，碳排放量分別佔全球２７﹒５％

、１４﹒８％居首，減排救地球可謂責無旁貸。中國國家主席習近平去年９月就宣布，力爭

２０６０年實現「碳中和（淨零排放）」；甫上任的美國總統拜登則提出，未來４年斥２萬億美

元投資清潔能源計劃，目標是到２０３５年實現百分百的清潔電力、２０５０年淨零排放。那麼

到底如何實現？成敗關鍵正正在「能源轉型」這四個字。



＊兩會或揭「碳中和」清晰路線圖＊



汽車尾氣、工廠黑煙、冬日霧霾……化石燃料的危害舉目可見。儘管中國非化石能源佔能源

消費比重２０１９年已提前完成「十三五」１５％的目標（１５﹒３％），但若想將二氧化碳淨

排放量從現時的逾百億噸降至零，中國可能需將當前「化石燃料佔比近８５％（煤炭近５８％、

石油近１９％、天然氣８％）」，調整為瑞銀估算的「可再生能源佔比８５％」。

就在近日，中央第六生態環境保護督察組於報告中罕見指摘國家能源局，「允許煤電項目過

度建設」，分析認為，此或顯示環境監管部門已獲得對抗「煤老大」的尚方寶劍。

坊間高度關注，擬於３月正式揭盅的「十四五規劃」，將如何確定各項氣候能源目標，例如

可再生能源佔比目標（預估為１８％）、煤電裝機容量目標（預估為１２﹒３億千瓦）等。

ＩＮＧ即預計，下月全國兩會將揭盅實現碳中和的清晰路線圖，並透露一些投資數據和時間表。

根據中國已公布的目標，碳排放量將力爭於２０３０年前達到峰值，暗示舉國上下的交通出

行、工業製造、產業布局、經濟結構等，有近十年時間推進轉型。



＊利風電、光伏、儲能、電動車等＊



如何轉型？坊間測算，到２０６０年，能源密集度低的第三產業在ＧＤＰ中佔比需從目前的

５４％升至７０％以上（假設ＧＤＰ增長４倍的情景）；可再生能源的年新增裝機容量，需較當

前的年化增量７５吉瓦（１吉瓦＝１０億瓦）提高２﹒５倍至２２０吉瓦；電動車等非化石燃料

車的滲透率需達百分百。

實際數據顯示，２０２０年，中國光伏新增裝機量按年增６０％至４８２００萬千瓦，連續

８年全球第一；風電新增裝機量更按年飆１７８％超過此前三年總和，達７１６７萬千瓦。

此外，拜登２萬億美元的清潔能源計劃，市場測算此或令未來４年的鋰動力儲能及電動汽車

的需求提高近７倍。中美齊發力能源轉型，無疑將利好光伏、風能、氫能、儲能、電動車、電網

改造、碳交易等行業，標普全球清潔能源指數過去一年升近９５％的同時，愈來愈多的「綠色富

翁」湧現已成大趨勢。



＊寧德、隆基、比亞迪擁綠色資產＊



排名全球之首的當屬電動車巨擘特斯拉的首席執行官馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ），其持

有綠色資產估算逾１８００億美元；坊間估算，特斯拉行駛里程迄今超過１００億英里，相當於

減少了４００萬噸二氧化碳排放量。

而中國內地蓬勃的電動車、儲能電池產業，更令「綠色富翁」不輸西方。其中，電動汽車電

池生產商寧德時代（深：３００７５０），曾毓群、黄世霖、李平等高管合計持有的綠色資產料

逾６００億美元；太陽能科技公司隆基股份（滬：６０１０１２），李振國、鍾寶申等高管合計

持有的綠色資產料逾１６０億美元；電動車製造商比亞迪（０１２１１），王傳福、呂向陽、夏

佐全等高管合計持有的綠色資產料逾１３０億美元；億緯鋰能（深：３０００１４）創始人劉金

成持有的綠色資產料逾１００億美元。



＊油價或迎超級周期，鋼價恐上漲＊



那麼，傳統化石能源相關行業是否日薄西山？答案是短期未必。例如，高盛最新已因應全球

石油消費量有望在７月底回升至疫情前的水平，而主要生產國產出仍高度缺乏彈性，上調布蘭特

原油期貨價格預期至下季見７０美元，第三季見７５美元；摩通更指，石油已開始新的超級周期

，未來或漲至８０美元甚至１００美元。

此外，亞洲各國志在擺脫依賴燃煤的趨勢下，碳排放較少的液化天然氣被愈來愈多用於發電

，１月時價格一度創下創紀錄漲幅，及引發新一輪投資熱潮。

而中國為推進碳中和目標，工信部已明確今年粗鋼產量按年下降，惟內地鋼材消費需求料保

持增長，意味鋼價或將水漲船高。而電解鋁大省內蒙據報同樣面臨為減少碳排放而減產的壓力，

節節上升的鋁價或續漲。

