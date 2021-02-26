【氣候危與機】中美氣候合作存戒心，「碳定價」話語權之爭勢起

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》芝加哥大學「原子科學家公報委員會」１月宣布，象

徵地球毀滅的「末日鐘」距離午夜僅餘１００秒，各國相繼拋出減碳、零排放及美國重返《巴黎

協定》之際，應對氣候變化的地緣及話語權角力同興起。



＊中歐將深化環境技術、清潔能源等合作＊



去年９月，國家主席習近平在聯合國大會表示，中國將努力在２０６０年實現碳中和；其後

１１月，中國與亞太１５國簽署「區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）」，承諾一道應對全球暖

化減少碳排放；１２月，再跟歐盟達成《全面投資協定》，將深化環境技術、循環經濟、清潔能

源、可持續金融等領域合作。

對此，《紐約時報》就形容為中國「搶佔外交先機」；而鑒於歐洲已將控制碳排放作為優先

事項，《華爾街日報》另指，北京的「碳中和」承諾有助防止歐洲在貿易、技術和人權問題上與

美國採取更統一的立場。



＊克里：中國為全球７０％燃煤電廠出資＊



北京高舉環保大旗，加之美國總統拜登本月致電習近平時就兩國應對氣候變化的共同挑戰交

換意見，惟兩國之間彼此戒心仍多。

白宮總統氣候事務特使克里（Ｊｏｈｎ Ｋｅｒｒｙ）較早時就稱，中國做了很多事情，「

但他們也通過一帶一路倡議，為全球７０％的燃煤電廠提供資金」。他並暗示中國的「碳中和」

時間表較歐盟、日本等的２０５０年期限晚了整整十年。

中國方面，外交部發言人趙立堅則指，中美在具體領域的合作不是「溫室裏的花朵」，任何

一方都不應指望一方面肆意干涉中國內政、損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事

務中給予理解和支持。

拜登上周並與加拿大總理特魯多舉行雙邊會議，後者稱，一些國家的生產「不具備堪比美國

正在建立和我們已經擁有的這種氣候變化方面的領導地位」，似乎劍指中國，並透露兩國正在制

訂聯合環境計劃，其中可能包括對氣候法律較弱的國家採取行動的內容。



＊碳稅如箭在弦，碳排放交易中國剛起步＊



氣候議程角力除了事關地緣政治，更可能令「碳」成為繼貿易戰後更有力的武器。就在本月

初，歐洲議會環境委員會通過碳邊界調整機制（ＣＢＡＭ）決議，要求不遲於２０２３年，對出

口歐盟的高污染工業品（如水泥、鋼鐵、鋁、玻璃、化肥等）徵稅。而拜登同提出碳邊界調整稅

（ＣＢＡ）方案，對來自未能履行氣候和環境義務的國家的碳密集型產品徵收碳調整費或設置配

額。

不過，碳關稅已引發澳洲、新西蘭、俄羅斯等資源出口大國的反彈。在歐盟ＣＢＡＭ機制下

，機構測算澳洲到２０３０年或需為每噸溫室氣體排放支付５６－８９歐元。

更具爭議的是碳定價，目前全球已運行的碳排放交易系統（ＥＴＳ）約有２１個，涵蓋二氧

化碳年排放量約４３億噸，其中規模較大的包括歐盟的ＥＵＥＴＳ、美國的加州ＥＴＳ等；而中

國自２０１１年在７個省市開展碳排放權交易試點後，今年擬正式在上海建立全國碳排放權交易

市場。不過，中國溫室氣體平均價被指遠低於歐洲，或削弱話語權。

