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26/02/2021 10:26

《本港經濟》許正宇：港府已成立小組跨界別研究香港金融市場定位

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，財庫局與其他金融監管機
構現已成立小組，跨界別研究香港的金融市場定位，希望在資產及風險管理等方面提升金融服務
，期望未來可做到股債表現皆強。

＊調高股票印花稅後，香港市場仍具吸引力＊

　　政府計劃將股票印花稅稅率提高至０﹒１３％，市場憂慮將打擊高頻交易，有損香港市場競
爭力。許正宇稱，加稅安排一視同仁，現時市場仍然平穩運作，措施有待立法會通過，預計８月
實施。
　　他指出，本港自改革上市制度後，吸引不少新經濟企業來港，認為市場競爭著重質素及提升
監管水平，增加上市制度吸引力，並吸引更多資本，應該注重長遠發展。他又提到外國市場有股
息稅及資本增值稅，本港則無相關障礙，相信香港市場仍具吸引力，但他無回應未來會否考慮推
出增值稅。

＊ＲＥＩＴＳ有助應付人口老化投資需求＊

　　他續指，政府計劃推出措施吸引房地產信託基金（ＲＥＩＴＳ）來港上市，認為ＲＥＩＴＳ
有穩定派息的特點，有助應付人口逐漸老化的投資需求。
　　他表示，雖然目前本港面對新型肺炎疫情的挑戰，但保持社會穩定已無大問題，而財政預算
案亦有措施支援創科、航運及金融等方面，有利短期內走出困境之餘，亦有中長線措施提振經濟
，經過政府曾與商會和海外金融機構溝通，市場都認為本港前景正面。（ｃｌ）

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