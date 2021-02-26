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26/02/2021 11:11

【新賣地表】黃偉綸：市區難覓住宅地，賣地計劃視乎改劃工作進度

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新一年度賣地計劃推出１５幅住宅地，預計可建６０００個單
位，興建量為１１年來新低，發展局局長黃偉綸被問到是否反映私人發展土地「乾塘」時稱，不
能這樣看，要視乎每年能釋放出來的土地是否準備好。他又坦言，市區難以找到住宅用地，部分
啟德商業地曾流標，作輕微調整是適當。

＊預計每年賣地數量會有上有落＊

　　黃偉綸今早在電台節目上指出，發展商上年度的部分土地需要改契，今年有４０００多個單
位，未來一年參考估算會有３０００個單位，但參考並非預測，每年均有調整，未見賣地計劃出
現按年下跌的趨勢，料將有上上落落，視乎改劃工作的進度。
　　他表示，從總數而言，今年的１﹒６５萬個潛在供應量較上年度仍要高。市建局在２０２０
╱２１年沒有供應單位，但未來一個年度會提供３０００個單位，是近１０年沒有見過。

＊交椅洲可考慮公私營合作或採用鐵路物業發展＊

　　他續指，目前九龍東商業樓面面積大約是２９０萬平方米，預料未來仍可增至超過４００多
萬平方米，改劃數幅商業地對九龍東成為第二大核心商業區不會有很大影響。
　　他又表示，交椅洲填海後將成為本港第三大核心商業區，明日大嶼總造價６千多億，當中２
千多億為交通基建，本來亦一定要進行，其餘攤分１０至１５年，每年數百億，政府仍可承擔，
個別項目亦不一定要政府做，可以公私營合作或採用鐵路物業發展，考慮不同方式財務及融資方
案。（ｃｌ）

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