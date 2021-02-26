【香港政情】港府就公職人員參選及任職修訂條例草案刊憲

《經濟通通訊社２６日專訊》《２０２１年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今

日刊憲，將於３月１７日提交立法會首讀及二讀。政府及內地事務局發言人稱，會全力配合審議

工作，爭取早日通過。

《條例草案》提出６個修訂範圍，列明在法例中進一步明確「擁護《基本法》、效忠特區」

的法定要求和條件；引入區議員須宣誓的規定；《宣誓及聲明條例》亦加入具體宣誓要求，包括

要符合宣誓程序和儀式，故意宣讀與法定誓言不一致的誓言，或者以任何不真誠、不莊重的方式

宣誓，宣誓就無效，會喪失就任資格。

《條例草案》草案亦提出，完善監誓人的安排，劃一由行政長官或特首授權人士，擔任行政

會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員，以及區議員的監誓人；並修訂《立法會

條例》及《區議會條例》，訂明違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的法定要求和

條件的人會喪失資格，同時完善處理機制。行政長官、立法會及區議會選舉，亦會加入限制，任

何人若曾經因為拒絕或忽略作出宣誓而被取消資格、違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠

特區」的要求和條件，５年內就不得參選。（ｃｌ）

