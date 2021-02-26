  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2021 11:30

【香港政情】港府就公職人員參選及任職修訂條例草案刊憲

　　《經濟通通訊社２６日專訊》《２０２１年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今
日刊憲，將於３月１７日提交立法會首讀及二讀。政府及內地事務局發言人稱，會全力配合審議
工作，爭取早日通過。
　　《條例草案》提出６個修訂範圍，列明在法例中進一步明確「擁護《基本法》、效忠特區」
的法定要求和條件；引入區議員須宣誓的規定；《宣誓及聲明條例》亦加入具體宣誓要求，包括
要符合宣誓程序和儀式，故意宣讀與法定誓言不一致的誓言，或者以任何不真誠、不莊重的方式
宣誓，宣誓就無效，會喪失就任資格。
　　《條例草案》草案亦提出，完善監誓人的安排，劃一由行政長官或特首授權人士，擔任行政
會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員，以及區議員的監誓人；並修訂《立法會
條例》及《區議會條例》，訂明違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的法定要求和
條件的人會喪失資格，同時完善處理機制。行政長官、立法會及區議會選舉，亦會加入限制，任
何人若曾經因為拒絕或忽略作出宣誓而被取消資格、違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠
特區」的要求和條件，５年內就不得參選。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/02/2021
【理財專題】新冠疫苗開始打！全港副作用保險大檢閱
財經熱話25/02/2021
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地　首季度推兩幅涉980伙
財經熱話25/02/2021
李嘉誠重奪福布斯香港首富之位　身家大飆兩成至354億美元
中國故事25/02/2021
《神州經脈》華府供應鏈審查涉稀土　土地供應或啟改革　滬指轉升
中國故事25/02/2021
【移動大會】MWC上海展閉幕　華為摺曡屏新機現身搶鏡
財經熱話25/02/2021
內地實行土地供應改革　三大內房股升約一成冠絕藍籌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>