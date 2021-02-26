【企業盈喜】盛源控股料去年虧轉盈，錄淨溢利約１１００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》盛源控股（００８５１）發盈喜。預期集團截至去年１２月底

止財年錄得淨溢利約１１００萬元，而２０１９同期錄得淨虧損約７７００萬元。

預期虧轉盈由於持續優化的集團架構及經大幅重整、擴大及發展的現有業務；及產生的收益

大幅增加，原因是資產管理、證券經紀及配售以及財務諮詢團隊吸納了註冊職員及持牌代表。

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