【企業盈喜】冠力國際：料去年純利按年增少於１﹒５倍



《經濟通通訊社２６日專訊》冠力國際（００３８０）發盈喜。預期截至去年１２月底止年

度錄得的純利，較２０１９年同期顯著增加少於１５０％。

溢利增加主要是由於去年溢利的基數相對較低；毛利率的增長；及持續的成本控制效益。

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