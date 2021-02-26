【新冠疫苗】聶德權料首批「復必泰」疫苗將於明早抵港

《經濟通通訊社２６日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，復星╱ＢｉｏＮＴｅｃｈ「復
必泰」疫苗預料明早抵港，將盡快安排接種。
原定昨日（２５日）抵港的「復必泰」疫苗，因出口程序問題延誤，昨晚傳出疫苗最快周六
抵港、下月中可接種的消息。（ｂｎ）
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