【新冠疫苗】聶德權料首批「復必泰」疫苗將於明早抵港

《經濟通通訊社２６日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，復星╱ＢｉｏＮＴｅｃｈ「復

必泰」疫苗預料明早抵港，將盡快安排接種。

原定昨日（２５日）抵港的「復必泰」疫苗，因出口程序問題延誤，昨晚傳出疫苗最快周六

抵港、下月中可接種的消息。（ｂｎ）

