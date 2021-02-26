【香港政情】行政會議休會兩周，下月１６日復會

《經濟通通訊社２６日專訊》行政會議秘書處表示，由於身兼港區全國人大代表和港區全國
政協委員的行政會議成員需分別出席於北京舉行的第十三屆全國人民代表大會第四次會議及全國
政協十三屆第四次會議，行政會議將在３月２日及９日休會，３月１６日復會。（ｃｌ）
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