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26/02/2021 12:24

【預算案】陳帆：從宜居城市角度，有需要提高私家車首次登記稅

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財政預算案提出將私家車的首次登記稅率提高１５％，牌照費
增加３０％，有關調整已生效。運輸及房屋局局長陳帆表示，從宜居城市和減少出行時間的方向
而言，措施有需要，而制訂相關加幅時，已考慮經濟情況和車主負擔能力等因素。
　　陳帆指，過去一段時間，私家車增長幅度非常大，數量佔整體汽車量七成，但道路和隧道等
容量有限，車輛增長數目不可能無限延長，因此有需要做一個平衡，作適當調整，令路面交通更
暢順。

＊黃錦星：未來或減低電動車稅務寬免＊

　　另外，財政預算案提出將電動車一換一計劃下，電動私家車首次登記稅寬免，由２５萬增至
２８﹒７５萬元。環境局長黃錦星表示，有關措施指在鼓勵市民更換電動私家車，但綜觀全球，
當電動車在市場逐步主流化後，有關稅務優惠都會逐步緩減，而本港也會配合有關安排。
　　他表示，當局計劃下月公布電動車普及化路線圖，目標在２０３５年或以前，中止新登記燃
油及混能車，以電動車全面取代，指目標雖然進取但亦是務實。
　　預算案建議預留約５億元，以改善郊野公園設施，他稱這是數年前漁護署與民共議的結果，
到今年才落實已是延遲。（ｃｌ）

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