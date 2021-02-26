【新冠疫苗】董建華：接種疫苗後感覺良好，呼籲港人團結戰勝病毒

《經濟通通訊社２６日專訊》本港今日展開新冠疫苗接種計劃，全國政協副主席、前行政長

官董建華今早到中央圖書館的社區疫苗接種中心接種疫苗。他建表示，注射感覺良好，並沒有特

別反應，今次接種疫苗是為了保護自己和家人兼保護香港，希望每人都可以去接種疫苗，相信香

港可以團結，合力戰勝病毒。（ｃｌ）

