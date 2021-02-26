【新冠肺炎】下周一起進入法院大樓人士須使用「安心出行」程式

《經濟通通訊社２６日專訊》港府公布，隨著法庭事務全面恢復，由下周一（１日）起，司
法機構會要求所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，以加強保護法庭使
用者免受２０１９冠狀病毒病的感染。
任何沒有使用程式掃描場所二維碼的人士，必須將其姓名、聯絡電話、到訪法院大樓的日期
和時間記錄在登記表格。有關表格已上載至司法機構網頁。（ｃｌ）
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