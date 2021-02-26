【企業盈喜】興科蓉醫藥（０６８３３）料全年純利增最少２﹒７倍

《經濟通通訊社２６日專訊》興科蓉醫藥（０６８３３）公布，預期截至去年純利按年增長

不少於２﹒７倍，至約８４７３萬元人民幣。

該集團指，純利增長主因銷售增長使毛利增加、先前銷售渠道建設完成使盈利能力提升，以

及有效控制營運成本。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

