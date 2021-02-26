【企業盈喜】京投交通科技（０１５２２）料全年純利增最少４０％

《經濟通通訊社２６日專訊》京投交通科技（０１５２２）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利增長不少於４０％，至約１﹒３６億元。

該集團指，純利增長主因智慧軌道交通業務板塊中自動售檢票系統業務拓展，昆明地鐵４號

線及鄭州地鐵４號線等ＡＦＣ項目為收益帶來增長、基礎設施信息業務中民用通信４Ｇ業務提升

及金融負債的公允價值變動。

該集團預期３月公布業績。（ｗｈ）

