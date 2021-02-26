【企業盈警】國際天食料全年虧蝕增至最多３﹒３億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》國際天食（０３６６６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損介乎約２﹒９億元（人民幣．下同）至３﹒３億元，２０１９年度虧損１﹒６５億元。

該集團指，虧損增加主因受到新型冠狀病毒肺炎疫情為中港業務帶來負面影響、因關閉門店

導致銷售業績下降及相應產生的關店費用，以及因銷售下降而作出的資產減值撥備。（ｗｈ）

