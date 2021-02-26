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26/02/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒３億人幣，買騰訊中移動沽美團港交所

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股低開高收，道指創新高。港股昨日急插９１４點後，
於期指結算日反彈。恆指高開４５５點，即返廿天線（約２９７４０點）開市後升幅曾縮至
１１４點，見２９８３３點全日低，之後回勇，午後曾飆７３４點，見３０４５３點，一度升返
十天線（約３０４０２點），不過Ａ股尾段走低，拖累恆指升幅縮至４００點內。恆指收報
３００７４點，升３５５點或１﹒２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４１﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交２５６８﹒０２億元減少２７﹒３％。其中港股通成交６２９﹒５億元，佔總成交
２４﹒５％。

＊北水大手掃騰訊，淨流入逾１２億＊

　　騰訊控股升０﹒６６％報６９１﹒５元，北水淨買入１２﹒５億元。
　　中國移動無升跌報５４﹒８元，北水淨買入８﹒５億元。
　　小米集團無升跌報２６﹒８５元，北水淨買入２﹒７億元。
　　美團升１﹒２６％報３７０﹒４元，北水淨賣出１０﹒７億元。
　　香港交易所跌１﹒７７％報５００元，北水淨賣出７﹒８億元。
　　藥明生物升２﹒０５％報１０４﹒３元，北水淨賣出４﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１２﹒４６
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　８﹒５１
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　２﹒６９
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　　１﹒７２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　１﹒１３

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１０﹒７１
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－７﹒７８
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－４﹒９３
　　銀河娛樂　　　　（０００２７）　　　　　－２﹒７９
　　金山軟件　　　　（０３８８８）　　　　　－０﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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