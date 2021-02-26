《日入而息》阿里健康、龍湖及海底撈染藍，港股瀉逾千點穿二萬九



《今天重點》﹡阿里健康、龍湖、海底撈染藍，成分股數目擴至５５隻；海爾智家及萬國數

據納入恆生科技指數；恆生綜合指數加入長江生命科技及融創服務等股份

﹡新世界（０００１７）中期少賺０﹒４％，派中期息０﹒５６元；中期基本

溢利按年跌５％至３７﹒１９億元；鄭志剛指集團最壞時間已過去，未來３

年維持每年賣樓達二百億目標；鄭志剛對消費市道感樂觀，料下半年本港零

售有雙位數反彈

﹡孟晚舟入稟香港法院要求匯豐披露涉案文件

﹡本財政年度首十個月錄得２１３３億元赤字

﹡金管局表示１月份新批按揭貸款額按月減少１﹒７％；１月底外匯基金總資

產增加３４１億元本港１月港元存款大升１８﹒６％，受新股活動帶動



《即日市況》﹡港股瀉１０９３點穿二萬九全日最低收，科指插近６％



《深滬股市》﹡滬指挫２﹒１％險守三千五，基金不留情全周瀉半成



《美元匯價》﹡關注美債息升勢是否持續，短線低吸非美；歐元最新報１﹒２１０２╱０６

，日圓最新報１０６﹒３７╱３８



《公司業績》﹡新世界（０００１７）中期少賺０﹒４％，派中期息０﹒５６元；中期基本

溢利按年跌５％至３７﹒１９億元

﹡新創建（００６５９）中期純利按年跌５９﹒６％至６﹒１２億，中期息

０﹒２９元；新創建中期核心業務溢利升１３％，道路業務溢利升１２％

﹡時代集團（０１０２３）半年盈轉虧８７８４萬元，息２仙

﹡百濟神州（０６１６０）去年虧損增至約１６億美元

﹡中智全球（０６８１９）中期盈轉虧蝕１３９﹒３萬美元，不派中期息

﹡和記電訊香港（００２１５）去年少賺１６％，派末期息５﹒２１仙

﹡超大現代（００６８２）中期虧損收窄至１０２５萬元，不派中期息

﹡遠大住工（０２１６３）去年淨利潤跌６８％至２﹒１６億元，不派末期息

﹡中國環境資源（０１１３０）中期虧損收窄至１３６２﹒６萬元，不派息

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）去年盈轉虧蝕１０﹒４億澳元，不派息



《公司資訊》﹡新世界（０００１７）柏傲莊第三期次季推，「１１天空」項目明年起分階

段開放

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）續投放資源提升晶片散熱功能，維持派息比率

五成

﹡中煉化工程（０２３８６）去年新簽訂合同６３０億元人民幣，升２０％

﹡中關村租賃（０１６０１）就眼科醫療設備訂五融資租賃協議

﹡太睿（０１０１０）大股東擬配售５１１２萬股以恢復公眾持股量

﹡和鉑醫藥（０２１４２）臨床試驗ＩＮＤ申請獲國家藥監局批准

﹡阿里巴巴（０９９８８）入股社區團購平台「菜劃算」，持股逾２４％；阿

里巴巴等共同出資成立大數據服務公司，註冊資本１億

﹡倢冠（０８６０６）成立上海子公司與當地政府合作

﹡豐城控股（０８２１６）評估轉主板上市

﹡匯豐料大灣區２０３０年經濟規模擴至４﹒６萬億美元

﹡珠海控股投資（００９０８）郭東輝３月起辭任財務總監，陳哲明接任



《神州民企》﹡鳳凰衛視（０２００８）即日起行政總裁劉長樂卸任，徐威接任

﹡四環（００４６０）糖尿病和肥胖症治療藥物完成一期臨床研究



《中國要聞》﹡防疫至上，兩會採訪主要網上進行，核酸檢測不可缺

﹡國研中心張立群稱設ＧＤＰ增長目標有必要、有條件

﹡聚焦ＧＤＰ目標赤字率，會否修訂香港選舉制度沒明朗

﹡１月完成交通固定投資１９１２億元同比增４２﹒１％

﹡人社部表示研究延遲退休方案，養老金能夠準時足額發放；個人養老金制度

正緊鑼密鼓地推出

﹡去年城鎮新增就業１１８６萬人，年均失業率５﹒６％

﹡科技部表示去年中國全社會研發經費預計約２﹒４萬億元

﹡國家郵政局表示應使用環保材料包裝郵件快件

﹡賠償額史上最高侵害商業秘密案宣判，王龍集團賠逾億

﹡滬深交易所升級ＩＰＯ股東信披要求

﹡機構料內地２月製造業ＰＭＩ略放緩，疫情未影響生產

﹡上海國際能源交易中心發通知，要求做好市場風險控制

﹡中國遠洋海運原副總經理張為出任上海市副市長

﹡植信研究院表示提高印花稅對香港市場長期影響偏正面

﹡去年全國規上釀酒企業利潤總額同比漲１１﹒７％

﹡大陸暫停進口台灣菠蘿，國台辦表示生物安全防範舉措

﹡易方達競爭優勢企業今開放申贖，申購限額１０萬元

﹡人行２００億逆回購利率持平，本周收水２００億；人行明確異地存款標準

，螞蟻、騰訊網商可異地吸存

﹡字節跳動支付９２００萬美元和解美國一項集體訴訟

﹡商務部表示中歐合作遠大於競爭，冀維護多邊貿易體制

﹡荷蘭接力通過涉疆動議，中方斥屬惡意炒作撈政治資本

﹡深圳免稅集團表示依托前海國家戰略平台做大做強免稅產業

﹡房企看供地新政：龍頭須籌資搶靚地，易觸及三道紅線

﹡深圳樓市參考價機制監管升級，檢查經紀微信ＱＱ記錄

﹡巴西監管機構批准５Ｇ頻譜拍賣規則，未對華為設限制

﹡焦煤吸併計劃無下文，據報山煤擬將今年到期債券續發

﹡一汽大眾召回進口和國產奧迪汽車，合計逾１２萬輛

﹡中證監表示取消公開發行公司債券信用評級強制性規定；穩妥有序推進注冊

制改革；中證監取消證券評級業務行政許可，改為備案管理

﹡外匯局表示１月中國外匯市場總計成交１８﹒４６萬億元

﹡１月Ａ股新增投資者超２０９萬，同比急增１﹒６倍

﹡上海城投表示６３個在建重大工程全面復工，早於往年





《其他消息》﹡行政會議休會兩周，下月１６日復會

﹡梁愛詩贊成完善選舉制度，否則「反反覆覆」不得安寧

﹡港府就公職人員參選及任職修訂條例草案刊憲

﹡譚耀宗赴京出席人大常委會，稱暫時未有香港議程

﹡林鄭稱大灣區龐大市場帶來無限機遇，鼓勵香港青年參與

﹡中原表示政府下年度推１５幅住宅地，料總估值２７６億

﹡黃偉綸稱市區難覓住宅地，賣地計劃視乎改劃工作進度

﹡陳帆稱從宜居城市角度，有需要提高私家車首次登記稅

﹡薛永恆稱與八達通等支付營運商討論派電子消費券安排

﹡警方通知策劃民主派初選被捕人士提早２﹒２８報到

﹡金管局表示１月份新批按揭貸款額按月減少１﹒７％；１月底外匯基金總資

產增加３４１億元

﹡本財政年度首十個月錄得２１３３億元赤字

﹡許正宇稱港府已成立小組跨界別研究香港金融市場定位

﹡政府收回西營盤及土瓜灣兩幅土地作為市區重建項目

﹡深股通額度全日用１１億元；滬股通額度全日流走２７﹒１億元，陸股通淨

流出５６億

﹡中大表示學生會言論涉違法失實，要求學生會註冊為獨立社團或公司

﹡家庭月入中位數下降，預示港鐵或要凍結今年票價

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２７％，三大指數齊創七周新高

﹡本港１月港元存款大升１８﹒６％，受新股活動帶動



《新冠肺炎》﹡本港新增２４宗確診，１８宗本地感染１宗源頭不明

﹡名潮食館增至３０人染疫，７６名顧客須送往檢疫

﹡邱騰華稱疫情未穩定，無信心立即重啟旅遊氣泡

﹡下周一起進入法院大樓人士須使用「安心出行」程式

﹡疫苗接種計劃展開，有未預約市民不獲接種

﹡首批科興疫苗運抵烏拉圭，下月開展接種工作

﹡董建華稱接種疫苗後感覺良好，呼籲港人團結戰勝病毒

﹡聶德權稱新增三中心打科興疫苗，下周一重新開放預約；聶德權料首批「復

必泰」疫苗將於明早抵港

﹡薛永恆稱安心出行下載量達２９６萬，絕無付款予第三方「篤數」

﹡輝瑞測試注射第三劑疫苗應付變種病毒效用

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