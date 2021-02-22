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即市新聞

22/02/2021 16:34

《真知灼見－溫灼培》提防油價有機跌返５５美元

　　《真知灼見》紐約期油價格上周高見６２﹒２６美元，回憶整個２０１９年紐約期油價格大
致上也只不過徘徊於５０－６５美元區間。換言之，就是全球能於月內全面接種疫苗，經濟活動
全面回復正常化，現時油價也不能謂低水平。況且，至今相信大家仍未有計劃乘飛機去旅行，單
憑需求因素似不足以支撐油價於現水平。究竟是甚麼因素支撐著油價於現今高位置呢？
　
　　首先，油組的減產可謂功不可沒。現時油組每日減產７２０萬以支撐油價，但有關協議將於
３月底屆滿。據了解，油組將於３月４日開大會決定４月份產量。鑑於現時環球經濟氣氛改善，
屆時不能排除油組將會縮少減產規模。
　
　　其次支撐油價原因，是美國現今近七成國境遭到暴風雪覆蓋，甚至南部的德州也不例外。嚴
寒天氣本身已使美國民眾增加對能源，包括石油的需求。德州作為美國石油重鎮，極寒天氣使當
地缺水缺電，影響到當地石油產量同時也影響煉油。油供應減少，油價自然得到支持。不過，現
時已近２月底。３月中過後已步入歐美春天。屆時上述對石油的支持因素將會不再存在。
　
　　第三項因素較少人提及，但對推升近期油價同為重要，這正是中東地緣政局問題。據了解，
美國拜登政府上台後，伊朗一直想與拜登政府對話以期望美國可取消對伊朗的制裁，但一直得不
到美方回應。伊朗因而警告會重啟濃縮鈾提煉。擔心這會引發以色列對伊朗的攻擊從而使中東陷
入亂局，相信這也是近期支撐油價的主因。不過，上周四（１８日）據ＣＮＮ報道，拜登政府已
承諾會與伊朗重啟對話，中東局勢有望回穩，這可消除油價上升動力。
　
　　不過，就是油價回落料幅度也不會大，料紐約期油合理水平為５５美元，當中原因有兩。首
先是弱美元。假使筆者估計正確，美元有機會繼續走弱，石油是以美元作買賣單位，當美元跌，
油價自然相對上升。情況猷如近期一眾商品價格，如銅鐵、農產品等的上升情況。不過，相信這
個美元跌會是緩慢。其次，一旦疫情過去，全球將可能出現報復式旅遊消費。屆時或同可對油價
帶來龐大刺激。
　
　　至於整個油價分析主要有兩個不確定因素。第一，現時油價仍很大程度上由供應主導。油組
減產規模如何將定斷油價，但這非筆者能掌握。其次是拜登政府就是願意與伊朗談判，成果如何
也有待觀察。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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