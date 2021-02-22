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即市新聞

22/02/2021 09:38

《股林淘金－林家亨》美股進入拉鋸浪，百度回落值增持

　　《股林淘金》美國的領取失業金人數反彈至８６﹒１萬人，似乎正在提醒投資者及市場不要
過早太過於樂觀疫情將在疫苗的幫助下散去。現時市場對後市過於樂觀，加上市場的投資氣氛過
於激烈，所以當失業人數再度提升時，市場容易出現今周的下行走勢，但值得投資者留意，每天
走勢都均是低開回升，因此雖然整體指數是下行，但每天低位都有支持力度，加上現時仍然在保
歷加通道上半部，料中軸線會有一定支持，因此投資者可以趁一些基本面不俗的大型股回調入場
，例如剛剛公布財報的百度（ＢＩＤＵ﹒ＵＳ），加上未來有望在今年內在香港進行第二上市，
所以可以現階段趁低吸納。
　
　　百度主力發展及研究三大產業﹕ＡＩ業務、雲計算及智慧駕駛。其中，隨著ＡＩ解決方案、
雲計算及互聯網的不斷融合，非廣告收入未來１０年將加速增長，為百度的發展提供充足的現金
流。此外，百度亦已經宣布正式組建一家智慧汽車公司。無人駕駛路測方面，繼獲得全國首個無
人化（第一階段）測試許可後，百度旗下Ａｐｏｌｌｏ又斬獲加州全無人駕駛測試許可，成為行
業中唯一同時獲得中美此類許可的中國公司。Ａｐｏｌｌｏ自動駕駛開放平台發展勢頭正勁，上
線全球首個自動駕駛出行服務平台ＭａａＳ。目前，Ａｐｏｌｌｏ智慧交通已與北京、廣州、上
海、重慶等城市達成戰略合作夥伴關係，與１０家中國及全球車企達成戰略合作，通過高精地圖
、自主泊車等汽車智慧化解決方案賦能合作夥伴。未來１０年，憑藉領先的ＡＩ生態型公司優勢
，智慧雲、智慧駕駛等其他ＡＩ領域的機遇或將幫助百度再創高峰。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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