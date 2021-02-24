《股林淘金－林家亨》美股短期調整，港股北水力捧

《股林淘金》美股昨日（２３日）三大指數低開，當中只有道瓊斯指數能在盤中收復失地，

微升１５點，最重點原因都歸於ＧＭＥ事件至今，市場投機氣氛過熱，不少投資者忽略公司實際

營運基本分析盲目進場，加上不同的專業機構投資者亦投資進比特幣等尚未成熟的產業，令到整

體市場升幅過急，所以暫時出現調整浪實屬正常。以納指為例昨曾低於保歷加通道底線，惟收市

前已經收縮大部分的跌幅。資金充裕者可以開始分段逐步在中線至底線附近吸納今次調整過分的

科技藍籌企業。預計後市將會受到疫苗的成效及美國政府本周五（２６日）應通過的１９０００

億美元之刺激方案，理應會再度推動市場的投資氣氛，到時候恆指有望再次升回３萬點高位。

港股今日（２４日）下午受到特區政府宣布將調高股票印花稅的拖累，今早曾一度微升，下

午開市便擴大跌幅至８００點，港交所（００３８８）失守４９０元水平，幸似有北水資金的支

持，股價重上五百元水平。北水成為現時支持港股的最大棒埸客。而舊經濟股份較為亮眼，當中

作為本地的企業的其中代表希慎興業（０００１４）受本地市場逐步復甦所帶動，由上年３月穩

步上揚，並且其抗趺能力不俗，宜在市場回吐之時，可考慮增持。另外比亞迪（０１２１１）基

本面不俗，雖受到美國電動車Ｔｅｓｌａ的大跌及恆指拖累，但不同於Ｔｅｓｌａ，比亞迪另有

為各大車廠製作電池，所以盈利能力較同業出色，現階段回調至２１０元之下可以分階段吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪（０１２１１）

