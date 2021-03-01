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01/03/2021 08:55

《牛熊志選－陳其志》資金趁調整吸納，部署騰訊購證、牛證

　　《牛熊志選》恆指過去一周受到外圍股市急挫影響而顯著調整，上周五（２６日）失守
３００００點心理關口，短線料順勢下試５０天線約２８５００點附近，暫宜先行觀望。恆指牛
熊證資金流情況，截至上周四（２５日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約７２６﹒０萬元
資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約８９６９﹒０萬元資金淨流入，顯示有資
金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２８５００點至
２８７９９點之間，累計相當約１２０８張期指合約；熊證街貨主要在收回價３１０００點至
３１２９９點之間累計了相當約１６７５張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２１﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
０﹒６個波幅點至２２﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降３﹒４個波幅點至３０﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至
３５﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至３８﹒０％；中石油
（００８５７）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至４０﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波
幅下降２﹒０個波幅點至４５﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至
２５﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至３２﹒８％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２５﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降０﹒３個波幅點至２２﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至
２７﹒１％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３﹒７５億
元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行
使價約７５０元至７５６元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒３倍至６﹒２倍；牛證方面，
資金留意收回價５１８元至６６４元之間的較貼價條款，收回距離約０﹒９％至２２﹒５％，槓
桿約４﹒２倍至５１﹒５倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約２﹒２３
億元資金淨流入部署，資金留意行使價４２３元至５２８元附近的中長期及長期價外條款，實際
槓桿約４﹒８倍至５﹒３倍；牛證方面，資金留意收回價３２０元至３３６元之間的較貼價條款
，收回距離約２﹒８％至７﹒２％，槓桿約１１﹒０倍至２２﹒３倍。
　　至於看淡資金流方面，期內銀河的相關認沽證及熊證合共錄得約１５６７﹒０萬元資金淨流
入部署。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５５元至５８元附近的中期價外條款，
實際槓桿約４﹒８倍至５﹒０倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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