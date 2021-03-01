《一周攻略－周進略》量力而為，知足常樂

《一周攻略》多年來，大家一直在等的一刻，終於來臨。過去幾個交易日，全球債息抽升，

美國十年期國債的孳息率升至１﹒５％之上，各地市場反應急速，各種風險資產回落，債價是其

一，股市更不例外，以往由零息時代孳生出來的押注，由新經濟到貴金屬到比特幣，無不應聲下

滑，而美元相對走高，非美貨幣回落，則更是顯而易見。



＊物價穩定與充分就業，兩者目下並不矛盾＊



誠然，美聯儲維持零息政策水平，以至量寬多時，超低利率環境，殊不健康，但大家都心知

肚明，央行捨不得把辛苦得來的經濟穩定局面打破，尤其在疫情之下，全球實體經濟不濟，局方

要又兩個重點去平衡，一是維持物價穩定，二是達到充分就業，目前而言，兩者並不矛盾。

是的，前者其實不必擔心，皆因多年來用不同指標去量度，ＣＰＩ也好，ＰＰＩ也好，ＰＣ

Ｅ也好，通脹壓力似有若無，只怕是穩定得太過分，沒有向上的推升，只有通縮一途，反而麻煩

，故此局方一定是想盡辦法，盡量利便市場，在資金融通方面，有像無盡的支持，量寬多年來，

應收不收，如今不應收，更不會收回來。如今形勢有點尾大不掉，只能繼續放水，既要刺激通脹

預期，令長期平均水平達到目標的２％水平，短期則更要確保實體經濟盡快復甦。



＊財富愈不平均，散戶孤注一擲＊



如此一來，大家已經習慣了多年的作風，１０多年了，一直由尋息活動，到無息可尋，乾脆

押注在最有想像空間之處，重點不是過程中穩定的派息，而是最終可以轉售予下一批投資者的憧

憬。

說起來，不就是貨幣政策養成的一種以新錢支撐舊錢的龐氏騙局嗎？道理人人都明，但要不

押注於此，也不容易。可不是嗎？面對資產漲價，財富分配愈來愈不平均的年代，量寬收回去，

債息升回去，一切回去正常化，知易行難，一般老百姓，見諸美國散戶股民把救濟金和財政資助

補貼都押在細價股，以痛擊對沖基金大戶的空軍，有點孤注一擲的意味，但即使不如此押注，又

或者跟隨科網新經濟的號召，全數盡押於股場，他們可以預期有更好的出路嗎？



＊追求短期波幅，槓桿高易沒頂＊



一般人如此，有錢人也不是閒著。君不見愈來愈多原本應該傾向保守投資者的富有人家，面

對債息近零，若無負利率之實際推行，則債息萬一回升，債價一跌，損失不菲，自然另覓出路，

結果其投資取態與一般散戶無異，所有上述新經濟以至比特幣，其實更多是由如此大戶推波助瀾

出來。

果如是，正如本欄之前一直分析過，大家不得不參與之下，真正問題不是參與不參與，而是

怎樣參與，反正明知是泡沫，但又忍不住的，只能以較小注碼參與，可以坐著大部分升浪，反而

是追求心理平衡之道。相反，若太高比例，例如以槓桿追求短期波幅，反而容易沒頂。



＊市場似逼使央行就範＊



是的，正如之前以多年說過，關鍵不是一直創新高的行情，甚麼時候才是太貴，而是你所押

注的佔比於財富是否健康可取的水平。如此一來，即使面對上周的大規模回落，仍然有險可守，

仍然進退有度。

當然，有趣的是，美聯儲主席多番明言，不打算短期內加息，事實上是連想也沒有去想，但

似乎市場中人以腳投票，不信任居多，債息抽升至此，起碼是相信短期通脹升溫是事實了，至於

長債息的反應，牽涉更多長期經濟動力，包括生產力和人力資本等因素，也不是局方可以應付的

。目前的博奕，似乎是市場中人逼使局方就範，最終結果如何，鹿死誰手，老套一點說，只能下

回分解，但對於看官各位投資者，最重要的，仍然上周跟大家說的量力而為，知足常樂。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

