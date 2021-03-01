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即市新聞

01/03/2021 08:58

《套期保值－蕭猷華》美息升、股市慌，市場反應過度？

　　《套期保值》恆生指數上星期顯著調整，受到財政司司長公布調高股票印花稅，和美債孳息
率上升影響，全周下跌１６６４點。周五（２６日）美國１０年期債券孳息率已經從高位
１﹒６％，回順至１﹒４１％水平，預料港股今天（１日）開始回穩。
　　影響債券價格升跌因素眾多，包括通脹與息口預期、避險因素等，由於市場憧憬經濟復甦，
引發通脹，擔心息口上升，影響企業盈利。美股標普５００指數對美債收益率非常敏感，因為即
使企業盈利保持不變，孳息率上升也會導致未來股息的現值降低。
　　美國商務統計局公布，１月個人消費支出物價指數環比增長為０﹒３％，同比增長為
１﹒５％，高於預期１﹒４％和前值１﹒３％，雖然說明價格上升壓力正逐漸增加，但整體通脹
指標跟美聯儲官方的２％，仍有一段距離。上星期聯儲局主席鮑威爾表明，距離２％通脹目標還
有很長的路，即使前景有改善跡象，聯儲局仍需要提供寬鬆貨幣政策支持，並繼續保持接近零利
率直至實現充分就業。
　　筆者認為市場對美債孳息率上升反應過度，其中的原因是近月股市累積龐大升幅，加上疫情
期間，美國散戶參與股票市場人數創新高，投資者見「風吹草動」、「草木皆兵」，觸發大量獲
利沽盤。
　　股市就是這樣，當有壞消息出現時，市場情緒往往會想到最悲觀、最壞的情況，但當消化過
後、冷靜下來，超跌和優質的股份，就會迅速修復和反彈。與此同時，內地３月５日將召開「兩
會」，預料今年重點是「十四五」規劃和２０３５年遠景目標綱要，市場注視再生能源、氣候議
題、「炭中和」路線圖等，配合國策，投資者應尋找和吸納受惠板塊。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

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