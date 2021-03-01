【企業盈警】阿仕特朗（０８３３３）料去年盈轉虧蝕２１０萬

《經濟通通訊社１日專訊》阿仕特朗金融（０８３３３）公布，預期去年由盈轉虧，料於去

年錄得未經審核虧損及全面開支約２１０萬元，２０１９年則錄得未經審核溢利及全面收益約

１２００萬元。

集團指，業績預期變動主要由於佣金開支由２０１９年度約６６０萬元大幅增加至２０２０

年度約２４５０萬元。

集團預期於３月刊發去年度之業績公告。（ｐｌ）

