【恒指季檢】藍籌新貴受捧，鄧聲興：海底撈可吼，內房股適時套利

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１日報道》恆指公司上周五（２６日）收市後公布季檢結果，本

月１５日正式生效，被納入的恆指新貴引起炒作，海底撈（０６８６２）半日收６７﹒７元升６

﹒３６％，阿里健康（００２４１）造２７﹒９５元急升７﹒５％，龍湖（００９６０）報４７

﹒１元升２﹒３９％，明顯跑贏大市。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興分析當中短期策

略。



＊農夫山泉估值偏高保持觀望＊



鄧聲興對向《經濟通通訊社》表示，藍籌新貴中，海底撈前景較為理想，投資者可繼續持有

或作部署。他表示，內需板塊仍受國家政策支持，加上海底撈具有品牌，現價亦已高位回落，可

作吸納。鄧聲興提醒，內房一向「只住不炒」，不受「北水」歡迎，因此龍湖升勢未必能持續，

而阿里健康受阿里系風險影響，故此投資者要多加留意，侯股價炒高時宜適時獲利。

另外，恆指公司亦調整國指成分股，碧桂園服務（０６０９８）及農夫山泉（０９６３３）

獲納入，早市分別收６５﹒３５元升２﹒４３％，及報５２﹒６元漲２﹒１４％；剔出海螺創業

（００５８６）、中石油（００８５７）、恆安（０１０４４）及潤燃（０１１９３）。國指「

新貴」中，鄧聲興亦看好內需板塊的農夫山泉，惟該股價早已反應利好因素，估值偏高，故他建

議未持貨仍可保持觀望態度。



＊科指「新貴」海爾智家看俏＊



至於科指「新貴」方面，鄧聲興看好海爾智家（０６６９０），除了因為其品牌效應外，該

股份街貨量不多，成功獲納入指數後機構投資者或需在市場上「掃貨」，有利股價。

海爾智家早市收３１﹒１元升５﹒４２％。除此之外，萬國數據（０９６９８）亦獲納入科

指，該股早市收１０１﹒２元升３﹒０６％。四隻股份將被剔出科指，包括丘鈦（０１４７８）

、貓眼（０１８９６）、心動（０２４００）及易鑫（０２８５８），早市分別收

１５﹒２２元升３﹒２６％，造１５﹒０４元升１﹒６２％，報６８﹒６元跌０﹒５８％，以及

收２﹒９５元升３﹒５１％。

