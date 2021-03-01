【大國博弈】美國安委員會倡採取行動，防範中國軍方竊取大學研究

《經濟通通訊社１日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ前董事長施密特領導的人工智能國家安全委員會（
ＮＳＣＡＩ）今日將建議美國各大學採取措施，防止中國軍方竊取敏感技術及研究，並提交最終
報告給國會進行表決。
據悉報告已新增有關大學研究的內容，主要有關人工智能競爭和半導體供應鏈等領域的各項
建議。
委員會亦建議披露更多大學研究資金來源、合作夥伴資料，並提議創建個人與實體數據庫，
以提前發出預警。（ａｌ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港 迫切完善選舉制度
|財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧 鄧聲興:海底撈可吼 內房股適時套利
|中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂 深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
|FOCUS01/03/2021
【FOCUS】中美之爭股神押注? 拜登遏華關注科企新規
|開市Good Morning01/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：龍湖最利好「染藍」消息
|中國故事26/02/2021
《神州經脈》美官員籲嚴格執行貿協 滬綜指周挫5%但連升五個月
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰