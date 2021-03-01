【大國博弈】美國安委員會倡採取行動，防範中國軍方竊取大學研究

《經濟通通訊社１日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ前董事長施密特領導的人工智能國家安全委員會（

ＮＳＣＡＩ）今日將建議美國各大學採取措施，防止中國軍方竊取敏感技術及研究，並提交最終

報告給國會進行表決。

據悉報告已新增有關大學研究的內容，主要有關人工智能競爭和半導體供應鏈等領域的各項

建議。

委員會亦建議披露更多大學研究資金來源、合作夥伴資料，並提議創建個人與實體數據庫，

以提前發出預警。（ａｌ）（ｚｚ）

