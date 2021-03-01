  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2021 09:21

港股高開４７７點報２９４５７，國指升２１８點，科指反彈近３％

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院通過拜登１﹒９萬億美元的疫情紓困計畫，加上經濟
數據勝預期；美國１０年債息回落至約１﹒４厘，美股上周五個別發展，道指跌４６９點，科技
板塊周五略見反彈。亞洲股市個別發展，日經升６３９點，韓國ＫＯＳＰＩ指數跌８６點，而港
股在三月首個交易日高開４７７點。上周捱沽的科技股反彈，ＡＴＭＸＪ齊造好，騰訊（００７
００）、美團（０３６９０）均開漲逾４％。上周失紅底股的藥明（０２２６９）開飆逾７％，
重上百元，為開市表現最差藍籌。現時，恆生指數報２９４５７，升４７７點或升１﹒６５％，
主板成交１２２﹒７３億元。國企指數報１１４６５，升２１８點或升１﹒９４％。恆生科技指
數報９２０９，升２５５點或升２﹒８５％。
　　即月期指新報２９２７８，升３１９點，低水１８０點。即月國指期貨報１１４２３，升１
５０點，低水４３點。即月科指期貨新報９２２７，升２２４點。
　　重磅股方面，匯控（００００５）仍跌１﹒６９％，報４６﹒５元，以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅２﹒４１％。港交所（００３８８）升１﹒２７％，報４７９﹒２元；友邦（０
１２９９）升３﹒０４％，報１００元；中移動（００９４１）升０﹒７４％，報５４﹒１元；
建行（００９３９）升０﹒６４％，報６﹒２７元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明　　（０２２６９）　１０３﹒００元　　　升７﹒２４％
　　騰訊　　（００７００）　６９２﹒００元　　　升４﹒４５％
　　美團　　（０３６９０）　３５５﹒００元　　　升４﹒４１％
　　安踏　　（０２０２０）　１２４﹒００元　　　升４﹒２０％
　　中海外　（００６８８）　　２０﹒２５元　　　升３﹒１１％

　　友邦　　（０１２９９）　１００﹒００元　　　升３﹒０４％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒８８元　　　升２﹒９０％
　　吉利　　（００１７５）　　２５﹒８５元　　　升２﹒５８％
　　舜宇　　（０２３８２）　１９８﹒００元　　　升２﹒０６％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒８３元　　　升１﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康　（００２４１）　　２７﹒９５元　　　升７﹒５０％
　　金軟　　　（０３８８８）　　５７﹒３５元　　　升５﹒４２％
　　騰訊　　　（００７００）　６９２﹒００元　　　升４﹒４５％
　　美團　　　（０３６９０）　３５５﹒００元　　　升４﹒４１％
　　華虹　　　（０１３４７）　　４９﹒５０元　　　升４﹒３２％

　　微盟　　　（０２０１３）　　２３﹒５０元　　　升４﹒２１％
　　平安好醫生（０１８３３）　１１６﹒６０元　　　升４﹒０１％
　　快手　　　（０１０２４）　３２０﹒８０元　　　升３﹒８９％
　　眾安在線　（０６０６０）　　５３﹒８０元　　　升３﹒１６％
　　比亞迪電子（００２８５）　　４４﹒４５元　　　升２﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/02/2021
《神州經脈》美官員籲嚴格執行貿協　滬綜指周挫5%但連升五個月
財經熱話26/02/2021
【月結－新舊輪動】牛年初升後回2月累漲696點　新舊經股執位
財經熱話26/02/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
剖析天下26/02/2021
【氣候危與機】地球仍趨世紀升溫逾3度　「綠色」膺新興賺錢方式
中國故事26/02/2021
【兩會在即】防疫至上核酸檢測不可缺　兩會採訪主要網上進行
中國故事26/02/2021
【兩會在即】聚焦GDP目標赤字率　會否修訂香港選舉制度未明朗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>