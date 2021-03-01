《盤後部署》債息反覆新舊經股輪動，港股短期整固，三萬關遇阻力

《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院通過１﹒９萬億美元疫情剌激方案，另外美債息回落

至約１﹒４厘，港股於上周五挫逾千點後，今早重返兩萬九。恆指高開４７７點，報２９４５７

，受惠於重磅科網股反彈及恆指換馬股提振大市氣氛，恆指曾升５７０點，高見２９５５０，但

仍受制廿天線（２９７６９水平）。石油、銀行及地產股舊經濟股回軟，大市升勢受限，升幅一

度收窄至２１５點，低見２９１９５。尾盤晶片、中資電訊及賭股跑出，令大市重獲升勁，最終

恆指收報２９４５２，升４７２點或升１﹒６３％，主板成交２０９２﹒２１億元大減近三成五

。國指報１１４５３，升２０６點或升１﹒８４％。科指報９２９８，升３４４點或升３﹒８５

％，重上五十天線（９２５６水平）。

南向北水重獲淨流入，惟僅流入約８４０５萬元。

內地兩市向好，上證綜指報３５５１，升４２點或升１﹒２１％，深證成指報１４８５７，

升３４９點或升２﹒４１％；兩市全日成交８７３２億元人幣減少３﹒７％。



＊美債息料將逐步回落，內地製造業情緒樂觀＊



Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ總裁兼首席經濟學家Ｄａｖｉｄ Ｒｏｓｅｎｂｅ

ｒｇ認為，如今美債市場已處於嚴重超賣狀態，利率不久將會回落。他指出，美債利率飆升對市

場的衝擊是暫時的，１０年期美債收益率或將逐步下跌至１％。上周收於１﹒４１％，處於５２

周高點附近。他指出，市場對高通脹的擔憂明年將隨著面臨「財政懸崖」，刺激措施緩減而消退

。但他料美股市場仍然會遇到困難，尤其對於大型科技股和成長股，但美債收益率上升並不是股

市承壓的主要原因。

中國經濟方面，最新公布的財新２月中國製造業ＰＭＩ，降至５０﹒９，不及路透調查預估

中值，走勢與官方製造業ＰＭＩ一致，均為九個月低位。不過，隨著疫苗接種推進，在全球經濟

反彈的預期下，業界對未來一年的產出增長前景看好，樂觀預期增強。中國製造業界普遍相信未

來一年產出將會增長，並且樂觀度為６年半以來次高。業界預期疫情結束後客戶需求將會上升，

支撐樂觀情緒。



＊港股短期整固，需待催化劑出現才重拾升勁＊



美國十年期國債孳息率高位回落，暫維持於１﹒４厘區間，紓緩市場對息口急升憂慮，科技

股開始反彈，反而銀行股卻因債息回穩而受壓，相信短期內隨著債息波動，資金將會持續於新舊

經濟股之間輪動，令大市缺乏明顯方向，需於２８６００至３００００間整頓，待「兩會」召開

、１﹒９萬億美元刺激方案通過，或藍籌業績報捷等催化劑出現，港股才有望再試前高。

恆指公司今日將公布優化恆生指數諮詢結果，業界預計恆指成分股將增至６５至８０隻，更

擬加快大型上市新股納入指數的時間要求，亦有意將同股不同權將成分股權重上限由５％調升至

８％，如上述優化建議確立，港股將可吸引更多投資者及被動基金追蹤，且料有更多新經濟股加

上指數，恆指估值將再攀升，長期而言利於交投增長，短期而言將釋除市場近期對港股市場地位

的疑慮。（ｐｌ）

