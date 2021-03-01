【大國博弈】紐交所將啟動中海油除牌程序，其美股交易即將暫停

《經濟通通訊社１日專訊》美國紐約證券交易所上周五（２７日）發表聲明指，已決定啟動

針對中國海洋石油（００８８３）的美國預託證券（ＡＤＲ）除牌程序，其交易將於美國時間

下周二（９日）凌晨４點開始暫停，但紐交所未公布計劃何時完成程序。

紐交所聲明提到，發行人有權要求審查該決定，有關申訴將放入其向美國證券交易委員會（

ＳＥＣ）提出的申請報告中，但強調今次決定是基於前總統特朗普上年１１月簽署的行政命令，

以及美國財政部外國資產控制辦公室提供的最新指引。

美國財政部早前發布指引指，中海油被列入投資黑名單６０日後，針對該公司的投資禁令將

於下周二生效。

中海油周日（２８日）回應指對有關決定和行動表示遺憾，並將繼續密切跟蹤事件的相關進

展，未來將據港交所上市規則，以及適用法律按需要適時進一步發出公告。

中海油透露截至上周五（２６日），公司以美國預託證券形式持有的普通股佔總已發行股本

約０﹒５％，而截至上年１２月底止年度，中海油美國預託證券在紐交所的日均交易量占聯交所

、紐交所、多倫多證券交易所上市證券的總日均交易量約１４﹒５％。

公司強調美國預託證券持有人可將其股份交還給摩根大通，以換取普通股，而每股預託證券

註銷後可換取１００股普通股。（ａｌ）

