【夾倉潮】美證交會暫停１５隻證券交易，涉存在可疑社交媒體活動

《經濟通通訊社１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）上周五（２６日）發表聲明指，
基於可疑交易和社交媒體活動，決定暫停１５間公司的證券交易，而他們在過去逾一年來都沒有
向證交會提交任何信息，而今次是證交會針對社交媒體活動，第三次實際暫停交易決定。
證交會強調正繼續審查市場和交易數據，調查其他證券是否存在在近期市場動盪期間，利用
投資者的潛在企圖。（ａｌ）
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