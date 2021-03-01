【夾倉潮】美證交會暫停１５隻證券交易，涉存在可疑社交媒體活動

《經濟通通訊社１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）上周五（２６日）發表聲明指，

基於可疑交易和社交媒體活動，決定暫停１５間公司的證券交易，而他們在過去逾一年來都沒有

向證交會提交任何信息，而今次是證交會針對社交媒體活動，第三次實際暫停交易決定。

證交會強調正繼續審查市場和交易數據，調查其他證券是否存在在近期市場動盪期間，利用

投資者的潛在企圖。（ａｌ）

