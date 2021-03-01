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01/03/2021 10:25

《國際要聞》特朗普暗示將參加下屆總統大選，不打算組建新政黨

　　《經濟通通訊社１日專訊》前美國總統特朗普周日（２８日）在佛羅里達州奧蘭多舉行的保
守派政治行動會議上暗示，將於２０２４年再次參加總統大選，並重申民主黨偷走上年大選結果
的說法。
　　他又提到沒有打算組建新政黨與共和黨競爭，強調關於自己計劃組建新政黨的報道是假新聞
。（ａｌ）

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