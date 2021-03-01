【國安立法】美國國務卿布林肯呼籲釋放香港泛民主派初選人士

《經濟通通訊社１日專訊》美國國務卿布林肯最新在社交媒體表示，美方呼籲立即釋放香
港泛民主派初選人士，並譴責針對這些民主派人士的拘留和指控，強調政治參與和言論自由不應
構成犯罪，美國與香港人站在一起。
４７名曾發起及參與上年民主派初選的人士日前被警方落案控以「串謀顛覆國家政權罪」，
全部人被通宵扣留，今日在西九龍裁判法院提堂。（ａｌ）（ｚｚ）
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