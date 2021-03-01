【美伊衝突】伊朗：不考慮與歐美舉行非正式會談討論核協議

《經濟通通訊社１日專訊》伊朗周日（２８日）排除與美國等大國舉行非正式會談，討論挽

救２０１５年核協議的可能性，並堅稱美國必須先解除全部單邊制裁。

據伊朗媒體報道指，伊朗外交部發言人稱考慮到美國和其他三個歐洲國家最近的行動和表態

，伊朗認為目前不是舉行非正式會談，討論核協議的時機。

美方對伊朗的決定表示失望，但仍準備重新進行有意義的外交接觸，並將與其他幾個主要國

家協商。（ａｌ）

