《窩輪豪情－梁業豪》高追恒指成分股新貴投機欠值博率



《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、地產

建築業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為龍湖集

團（００９６０）、中國移動（００９４１）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜

首選阿里巴巴（０９９８８）、農夫山泉（０９６３３）與小米（０１８１０）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、地產建築業與綜合企業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為龍湖集團、九龍倉

（００００４）與中國移動，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相

關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選阿里巴巴、百威亞太（０１８７６）與

大家不難猜得中，今早（１日）港股反彈市的導領股為一些恆指成分股新貴。可惜的是，這

些股都顯著裂口高開，令追價買貨的值博率不足。筆者開市前於「梁業豪投資影音分析」內預測

恆指首個即市重要阻力位為２９４３４，結果與開市位２９４５８非常接近。其後市況回軟，好

友退守２９１９６前。本欄認為，港股短期調整的結束仍未可斷定。最後，恆指今早至今高位

２９５５１只呈偏高０﹒３９７％，處於筆箸開市前預計的合理範圍內。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

