《談國論企－黎偉成》脫貧勝利要實現全民共同富

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２１年２月２５日

指出中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，強調必須把促進全體人民共同富裕擺在更加重要的位置，

作為全面建設社會主義現代化國家新征程的重要指標。中央續以穩中有進作為經濟發展總基調，

更增「科技興國」需求側配以供給側以及「國內大循環、國內外雙循環」進一步推動，國富而民

安，可望能及者也。



＊共富之策要腳踏實地久久為功以達標＊



習近平是日於全國脫貧攻堅總結表彰大會發表的重要講話，宣布「中國脫貧攻堅戰取得了全

面勝利」，乃中華民族千古以來取得的難能可貴豐功偉績，惹人注目的是（一）習近平表示「在

全面建設社會主義現代化國家新征程中，必須把促進全體人民共同富裕擺在更加重要的位置，腳

踏實地、久久為功，向著這個目標更加積極有為地進行努力，促進人的全面發展和社會全面進步

，讓廣大人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續」，此語重點在於「

全體人民共同富裕」的八個字，即：富裕，是要共同享受的，是要全體人民共同享受，是為在全

面建設社會主義現代化國家新征程中擺在更加重要位置的政策和目標。

需要高度留意的，是習近平對達致全體人民共同富裕的目標，要求是「腳踏實地，久久為功

」，即：要老老實實地做，和持之以恆地做，才能夠遂願，乃「促進人的全面發展和社會全面進

步，讓廣大人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續」之道。

從習近平的講話，可引出中國脫貧攻堅戰取得全面勝利的重點，有（二）所指的全面勝利，

為：（１）現行標準下９８９９萬農村貧困人口全部脫貧，（２）８３２個貧困縣全部摘帽，（

３）１２﹒８萬個貧困村全部出列，（４）區域性整體貧困得到解決，（５）完成了消除絕對貧

困的艱巨任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟。五點之中，重點當然在於９８９９萬，所指

是農村貧困人口，即尚欠１０１萬人便達１億人，全部脫貧，佔中國的農村人口比重甚大，所涉

之數更是高於許許多多國家的人口。

（三）脫貧地區經濟社會發展大踏步趕上來，整體面貌發生歷史性巨變，包括：（Ｉ）「經

濟實力不斷增強，基礎設施建設突飛猛進，社會事業長足進步，行路難、吃水難、用電難、通信

難、上學難、就醫難等問題得到歷史性解決」。此點所涉及的問題和事務，相當廣泛、複雜和全

面，能夠達標的其中重點當然是「基礎設施建設突飛猛進」，解決基建問題，其他事情也就相對

較易辦到。

由是（ＩＩ）所有深度貧困地區的最後堡壘被全部攻克。

（ＩＩＩ）貧困是人類社會的頑疾。反貧困始終是古今中外治國安邦的一件大事。



＊積極開展國際減貧合作和能及的幫助＊



和（ＩＶ）自立自強的信心勇氣，黨群幹群關係明顯改善，黨在農村的執政基礎更加牢固；

創造了減貧治理的中國樣本，為全球減貧事業作出了重大的貢獻。

由是在本國脫貧成功的基礎上，習近平更要（四）「我們積極開展國際減貧合作，履行減貧

國際責任，為發展中國家提供有所能及的幫助，做世界減貧事業的有力進動者」。他認為：貧困

是人類社會的頑疾。反貧困始終是古今中外治國安邦的一件大事。一部中國史，就是一部中華民

族同貧困作鬥爭的歷史。黨的十八大以來，黨中央把脫貧攻堅擺在治國理政的突出位置，把脫貧

攻堅作為全面建成小康社會的底線任務，組織開展了聲勢浩大的脫貧攻堅人民戰爭。

我之見，為習近平就任中共總書記、國家主席、中央軍委主席至今取得多個難能可貴的歷史

性成就（Ａ）反貪附腐，掃除絕大多數的貪官污吏，始能使各個改革開放政策行之有效，特別是

（Ｂ）脫貧，農村貧困人口全部脫貧，為實現全面建成小康社會目標作出關鍵性的貢獻。（Ｃ）

新的征途，為共富，而「必須把促進全體人民共同富裕擺在更加重要的位置」。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

