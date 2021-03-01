《異動股》騰訊、美團開升逾４％，美國十年期債息回落至１﹒４厘

《經濟通通訊社１日專訊》美國十年期國債孳息率高位回落，現報１﹒４０３％，跌０﹒０

５３個百分點或 ３﹒６３％。

科指股反彈，騰訊（００７００）開升４﹒４５％，報６９２元，成交約５５１萬股，涉資

３６﹒９０億元。

美團（０３６９０）升４﹒４１％，報３５５元。

恆生科技指數開報９２０９，升２５５點或２﹒８５％。

恆生指數報２９４５７，升４７７點或升１﹒６５％，主板成交１２２﹒７３億元。國企指

數報１１４６５，升２１８點或升１﹒９４％。

即月期指新報２９２９６，升３３７點，低水１６２點。即月國指期貨報１１４３１，升１

５８點，低水３５點。即月科指期貨新報９２２７，升２２４點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ６９２﹒００元 升４﹒４５％

美團 （０３６９０） ３５５﹒００元 升４﹒４１％

阿里巴巴（０９９８８） ２３４﹒８０元 升１﹒０３％

小米 （０１８１０） ２５﹒７０元 升１﹒５８％

京東集團（０９６１８） ３６３﹒００元 升０﹒８３％

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（ｎｓ）

