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01/03/2021 09:25

《異動股》騰訊、美團開升逾４％，美國十年期債息回落至１﹒４厘

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國十年期國債孳息率高位回落，現報１﹒４０３％，跌０﹒０
５３個百分點或　３﹒６３％。
　　科指股反彈，騰訊（００７００）開升４﹒４５％，報６９２元，成交約５５１萬股，涉資
３６﹒９０億元。
　　美團（０３６９０）升４﹒４１％，報３５５元。
　　恆生科技指數開報９２０９，升２５５點或２﹒８５％。
　　恆生指數報２９４５７，升４７７點或升１﹒６５％，主板成交１２２﹒７３億元。國企指
數報１１４６５，升２１８點或升１﹒９４％。
　　即月期指新報２９２９６，升３３７點，低水１６２點。即月國指期貨報１１４３１，升１
５８點，低水３５點。即月科指期貨新報９２２７，升２２４點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　６９２﹒００元　　　升４﹒４５％
　　美團　　（０３６９０）　　３５５﹒００元　　　升４﹒４１％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２３４﹒８０元　　　升１﹒０３％
　　小米　　（０１８１０）　　　２５﹒７０元　　　升１﹒５８％
　　京東集團（０９６１８）　　３６３﹒００元　　　升０﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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