《異動股》保利協鑫裂口高開近一成五，夥上機數控發展顆粒硅項目

《經濟通通訊社１日專訊》保利協鑫（０３８００）高開１４﹒７４％，報３﹒２７元，突

破十天平均線（２﹒９９９元）及廿天平均線（３﹒０５７元）。以現價計，該股暫連升３日，

累計升幅３７﹒９７％。該股成交約５３０３萬股，涉資１﹒７１億元。

保利協鑫公布，旗下附屬江蘇中能與無錫上機數控（滬：６０３１８５）簽訂一份戰略合作

框架協議書，擬於內蒙古共同投資建設３０萬噸顆粒硅的研發及生產項目。

根據合作協議，顆粒硅合作項目總投資預計為１８０億元人民幣。項目將分為三期實施，第

一期設計產能擬為６萬噸，擬投資３６億元人民幣。雙方擬透過成立合資公司的方式展開合作，

集團將於合資公司中持股６５％，上機數控擬於合資公司中持股３５％。

集團指，是次合作體現了產業鏈下游優秀廠商對顆粒硅品質及應用的高度肯定，亦能有效助

推顆粒硅快速、廣泛提昇市場佔有率，並提升雙方各自在光伏領域的行業地位。

光伏股向好，陽光能源（００７５７）升３﹒８５％，報０﹒５４元；信義光能（００９６

８）升２﹒０９％，報１６﹒６４元；福萊特玻璃（０６８６５）升２﹒７６％，報２９﹒８元

。

現時，恆生指數報２９４５７，升４７７點或升１﹒６５％，主板成交１２２﹒７３億元。

國企指數報１１４６５，升２１８點或升１﹒９４％。恆生科技指數報９２０９，升２５５點或

升２﹒８５％。

即月期指新報２９２９５，升３３６點，低水１６３點。即月國指期貨報１１４２９，升１

５６點，低水３７點。即月科指期貨新報９２２７，升２２４點。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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保利協鑫 （０３８００） ３﹒２７元 升１４﹒７４％

彩虹新能源（００４３８） １﹒８９元 升３﹒８５％

陽光能源 （００７５７） ０﹒５４元 升３﹒８５％

信義玻璃 （００８６８） ２２﹒００元 升１﹒３８％

信義光能 （００９６８） １６﹒６４元 升２﹒０９％

金風 （０２２０８） １６﹒５２元 跌０﹒４８％

福萊特玻璃（０６８６５） ２９﹒８０元 升２﹒７６％

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（ｐｌ）

