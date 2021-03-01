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即市新聞

01/03/2021 15:12

《外匯達仁－盧楚仁》聯儲局推扭曲操作機會不大

　　《外匯達仁》環球長期債息持續大幅抽升，當中美國１０年期債息上星期曾一度高見
１﹒６１％。亦因此，環球各地股市亦出現了不同程度的調整，主要是擔心聯儲局提早推出收緊
貨幣政策，而且債息急升令金融機構或企業融資成本亦同步急升，令復甦中的經濟受到負面影響

　
　　眼見美國１０年期債息急升，金融市場便開始推測聯儲局不會坐視不理，讓債息急升對金融
市場及經濟帶來負面的影響。所以隨即有分析說，聯儲局可能即將透過ＯＴ
（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｔｗｉｓｔ）即扭曲操作，來紓緩長債息口上升的壓力。
　
　　扭曲操作的意思是指聯儲局沽出短期債券，套現後便買入長期債券，當聯儲局大手買入長債
後，長債價格便會上升，繼而令到長債息口回落，對整體企業融資成本有所下降。與此同時，亦
可以減輕聯儲局收緊貨幣政策的壓力。
　
　　其實聯儲局對上一次使用扭曲操作是在２０１１年９月，當時聯儲局用以應對歐債危機及金
融海嘯爆發後的後遺症。現階段情況來說，估計聯儲局會推出大規模的扭曲操作機會不大，原因
是目前金融市場出現的調整未足以令聯儲局出手。
　
　　後市方面，估計１０年期債息作出適當調整後再穩步上揚的機會極大，大方向似正在邁向
２０１９年１１月的高位１﹒９７％。如美國１０年期債息的上升趨勢不變，那麼對日圓、瑞士
法郎、歐元以及黃金後市最為不利。相反，對美匯指數卻有相當正面影響，相信將有力重上
９１﹒６０或以上水平。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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